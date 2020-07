62 päeva meeleavaldusi. USA viib lõpuks föderaalüksused Portlandist välja

Oregoni kuberner Kate Brown kinnitas eile, et föderaalagendid hakkavad Oregoni osariigi suurimast linnast lahkuma neljapäevast. Portlandi on raputanud 62 järjestikust päeva kestnud meeleavaldused.

"Nad on tegutsenud kui okupatsioonivägi ning toonud kaasa vägivalda. Alates homsest lahkuvad kõik tolli- ja piirikaitse ning ICE ohvitserid Portlandi kesklinnast," viitas Brown eile oma säutsus sisejulgeolekuministeeriumi haldusalas olevale immigratsiooni- ja tolli jõustamisüksusele.

USA sisejulgeolekuminister Chad Wolf lisas, et vägede väljatõmbamine toimub tingimusel, et kohalik politsei kaitseb föderaalseid hooneid, mis on olnud rahutuste keskpunkt. BBC teatel ei täpsustanud ta samas oma avalduses väljatõmbamise ajakava.

Siiski kinnitas Wolf, et on koos kuberneriga "kokku leppinud ühises plaanis lõpetada vägivaldne tegevus Portlandis, mis on suunatud föderaalomandile ja korrakaitsjatele". Plaan hõlmab Oregoni osariigi politsei kindlat kohalolekut Portlandi kesklinnas, sõnas sisejulgeolekuminister.

Tema sõnul hakkavad riiklikud ja kohalikud õiguskaitseorganid turvama öiste rünnakute alla sattunud kinnistuid ja tänavaid, eriti neid, mis ümbritsevad föderaalasutusi.

Pärast vägede lahkumise teadaannet kuulutas vabariiklasest president Donald Trump võitu, säutsudes, et kui föderaalvalitsuse agendid poleks läinud nädal tagasi Portlandi, poleks enam senist Portlandi.

"See oleks põletatud ja maatasa pekstud. Kui linnapea ja kuberner ei suuda peatada kuritegevust ja vägivalda anarhistide ning agitaatorite poolt, läheb föderaalvalitsus sisse ja teeb tööd, mida kohalik korrakaitse pidi tegema," kinnitas Trump.

Julgeolekujõud saadeti USA loodeosas paiknevasse Portlandi riigi iseseisvuspäeval, 4. juulil kaitsma föderaalseid hooneid. Need olid sattunud rassismi ja politsei jõhkruse vastaste protestide märklauaks nädalate jooksul pärast relvastamata mustanahalise George Floydi surma Minnesota osariigis Minneapolis.

Demokraadist Oregoni kuberner ja tema parteikaaslasest Portlandi linnapea kurtsid, et nad pole palunud föderaalset sekkumist.