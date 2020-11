5 aastat Pariisi terrorirünnakutest: grupp džihadiste muutis lõbusa reedeõhtu õuduste ööks

2015. aasta 13. novembri õhtu algas nagu tavaline reede õhtu: Jean-Christophe läks linna kohtama, Kavita tähistas oma meessõbra 43. sünnipäeva ja Sam ja suundus kontserdile.

33-aastane Jean-Christophe Nabères sõi kella 21.20 ajal koos kaaslasega Pariisi kesklinna restoranis õhtust, kui hakkas telefoni saama pommuudise teateid plahvatuse kohta Prantsusmaa rahvusstaadionil Srade de France’il. Ta oli uudisest šokeeritud.

„Aga siis hakkasin ma saama veel teateid ja ka SMS-e sõpradelt, kes rääkisid tulistamistest mitmes erinevas piirkonnas linnas,” meenutab Nabères.

Koordineeritud džihadistlikud rünnakud algasid sellega, kui kolm enesetaputerroristid õhkisid oma pommivestid Stade de France’il Pariisi Seine-Saint-Denis’ eeslinnas. Seal toimus parajasti jalgpalli sõprusmäng Prantsusmaa ja Saksamaa vahel ja pealtvaatajaid oli kogunenud vähemalt 80 000, sealhulgas Prantsusmaa tollane president François Hollande. Rünnakus hukkus kolm enesetaputerroristi ja üks kõrvaline isik.

Seejärel avasid relvastatud mehed tule mitmes baaris ja restoranis – baaris Le Carillon, restoranis Le Petit Cambodge, Café Bonne Bière’is ja itaalia restoranis Casa Nostra – mis kõik asuvad rahvarohkes Canal Saint Martini piirkonnas Pariisi 10. ja 11. linnajaos.

40-aastane Lili Rathipanya, kes elab Le Petit Cambodge’ist vaid 50 meetri kaugusel, meenutab, kuidas hakkas kuulma akna taga lõpmatut sireenide huilgamist.

„Ma mäletan, et mõtlesin, et imelik, et sireenid vaid ei jää. Olid kiirabiautod, politseiautod, kõik.” Ta logis sisse Facebooki ja leidis, et uudisvoog koosneb postitustest käimas olevate rünnakute kohta.

„Meedia tegi otseülekandeid, sõbrad postitasid hoiatusi toimuva kohta. See oli tõeliselt hirmutav.”

Facebook aktiveeris esimest korda enese väljaspool ohtu olevaks märkimise võimaluse sündmuse jaoks, mis ei olnud loodusõnnetus.

„Oli ebareaalne, et see juhtus kohe minu kodu juures,” ütles Rathipanya. Ta postitas kiiresti sõnumi, et tema uks on avatud kõigile varju otsivatele inimestele.

Rathipanya kodu lähedastel tänavatel tapeti tol õhtul 18 inimest.