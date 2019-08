45 euro varastamise eest 36 aastat trellide taga istunud ameeriklane saab vabadusse

Alvin Kennardile, kes mõisteti 1983. aastal eluks ajaks vangi USA seaduse alusel, mis kehtestati 1970. aastatel korduvkurjategijate karistamiseks, pääseb õige pea vanglast välja, vahendab Sky News.

58-aastase mehe advokaat Carla Crowder ütles, et uute õigussuuniste kohaselt oleks süüdimõistetule määratud maksimaalselt 20 aasta pikkune vanglakaristus, mistõttu ta esitas kohtule hagi mehe ennetähtaegseks vabastamiseks.

Alabama kohtunik oli juristiga päri ja andis kolmapäeval korralduse Kennard vabastada pärast karistuse vähendamist ära istutud ajani. Jurist Crowder ütles, et mees kavatseb elada oma perega Alabamas Bessemeris ja töötada puusepana.

Tema õetütar ütles USA uudistekanalile WVTM: "Me oleme lihtsalt palvetanud ja usaldanud Jumalat, et see päev tuleks ning nüüd on see käes ja oleme Jumalale nii tänulikud."

36 aastat tagasi arreteeriti Kennard toonase Alabama nn kolme rikkumise seadussätte alusel, mille eesmärgiks oli karistada korduvaid õigusrikkujaid karmimal võimalikul viisil.

Talle oli varem esitatud süüdistus murdvargustes ja suure kahju põhjustamises, mis tähendas väärtuslike esemete vargust.

Alabama vanglateenistus asus vabastamiskorraldust menetlema ning ei ole veel teada, millal mees täpselt vabastatakse.