4/20 ehk „kanepipüha“ tõotab tänavu rekordilist seadusliku kanepi müüki

Teadaolevalt jäi see salapärane põld neil leidmata, aga „4/20” jõudis järgnevatel aastakümnetel sümbolina sadadesse raamatutesse ja lauludesse. Tänaseks on see muutunud de facto pühaks kanepitarvitajatele üle kogu maailma, olles laialdaselt tuntud kui päev, mil rohetaime tarvitatakse ja avaldatakse toetust selle legaliseerimisele.

Õnnelik „4/20“ Eestis?

Tasub siiski märkida, et Eesti seadus suhtub kanepisse jäigalt: tarvitamine, kasvatamine, omamine, ostmine ja müümine ei ole tänase päevani seaduslik. Tarvitamise ja väikeses koguses omamine on väärtegu ning karistatav rahatrahviga (kuritegu alates 7,5 grammist). Teadaolevalt on pea kolmandik kõigist narkoväärtegudest Eestis seotud just kanepiga.

Taime kasvatamise eest on võimalik karistada kuni viie aastase vangistusega.

7,5 või enama grammi kanepi omamise eest korduval vahelejäämisel on maksimaalne võimalik teoreetiline karistusmäär Eestis viisteist aastat, mis on sama karm, kui inimese tapmise eest.