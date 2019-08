3D seade: peatselt ei ole vedelikke ja elektroonikat lennujaamade turvakontrollis enam vaja kotist välja võtta

Lennujaama tegevjuht John Holland-Kaye ütles, et see muudab lennukiga reisimise "vähem häirivaks", sest uute läbivalgustusseadmetega on võimalik näha, mis vedelikke reisija kaasa võttis ilma, et need tuleks kotist välja võtta.

Transpordisekretär Grant Shapps sõnas, et uus tehnoloogia tähendab seda, et "sokke ja aluspesu ei ole enam vaja lennujaamas kotist välja tirida, eraldamaks muust pagasist vedelikke ja sülearvutit".

Ta lisas, et muudatuste eest maksavad lennundusettevõtted, mitte maksumaksjad. Uuenduslikku tehnoloogiat kasutavad juba USA lennujaamad, sealhulgas Atlanta Hartsfield-Jackson ja Chicago O'Hare.