33. riik teatas uue ohtliku koroonatüve juhtumitest

Türgi tervishoiuminister Fahrettin Koca ütles oma avalduses, et 15 uue tüvega nakatunut paigutati isolatsiooni, nagu ka kõik inimesed, kes olid nendega lähikontaktis, vahendab NYT.

Üleriigiliste kontrollide käigus ei ole viiruse nakkavamat tüve tuvastatud kellelgi peale Suurbritanniast saabunud reisijate, märkis Koca.

Türgist sai sellega 33. riik, kes on teatanud uue tüvega nakatunu(te) leidmisest pärast Suurbritannia hoiatust kõnealuse ohtliku mutatsiooni levikust detsembri algul.

Oma piiri on Suurbritanniast saabuvatele reisijatele sulgenud enam kui 40 riiki. Osa riike piirab ka teiste riikide, sh Eesti kodanike sisenemist, kes on hiljuti külastanud riike, mis on teatanud uue tüvega nakatunute avastamisest.

Filipiinid kehtestasid piirangud reisijatele Suurbritanniast ja veel 18 riigist, sh USAst, mille Florida osariik teatas hiljuti esimese uue tüvega nakatunu avastamisest. Terve hulk riike on juba piiranud reisimist USA-st, mis on oma nakatunute arvu poolest maailmas esikohal.

Uue tüve juhtumitest teatasid sel nädalal lisaks Floridale ka California ja Colorado. Ükski nakatunutest ei ole hiljuti reisinud Suurbritanniasse, mis tähendab, et uus mutatsioon on hakanud juba ühiskonnas teadmata tasemel levima.

Uus tüvi nimega B.1.1.7 ei too teadaolevalt kaasa raskemini kulgevat haigust, ent selle levik on tõenäoliselt varasematest tüvedest kiirem, viies rohkemate arvu hospitaliseerimisteni ajal, mil suur hulk riike ägab juba suure arvu nakatumiste all.

Juhtumitest teatab üha enam riike: USA, Suurbritannia ja Türgi, aga ka Austraalia, Belgia, Brasiilia, Kanada, Tšiili, Hiina, Taani, Soome, Prantsusmaa, Saksamaa, Island, India, Iirimaa, Iisrael, Itaalia, Japan, Jordaania, Liibanon, Malta, Holland, Norra, Pakistan, Portugal, Singapur, Lõuna-Korea Hispaania, Rootsi, Šveits, Taiwan ja AÜE.

Lõuna Aafrika Vabariik (LAV) on teatanud veel ühe uue, senisest nakkavama tüve avastamisest, mis omavat üht identset mutatsiooni B.1.1.7-ga. Uuringute kohaselt on tüvi nimega 501.V2 avastatud juba enam kui 90% kohalikest nakatunutest.