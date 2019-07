33 inimelu nõudnud põlengu süütaja süüdistas Jaapani animestuudiot plagiaadis

Jaapani animafilmistuudio süütamises kahtlustatav mees karjus, et teda on plagieeritud, ja näis olevat rünnakut ette planeerinud, teatas kohalik meedia täna. Tulekahjus hukkus 33 inimest ja see on Jaapani ohvriterohkeim massitapmine kahe aastakümne jooksul.