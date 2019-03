33-aastane modell, kes osales Berlusconi bunga-bunga pidudel, võidi surnuks mürgitada

Maroko päritolu Fadil oli tihe külaline Itaalia ekspeaminister Silvio Berlusconi seksiorgiatel. Ta suri Milano haiglas 1. märtsil, kuu aega pärast seda, kui ta sinna kõhuvaludega saabus, vahendab uudistekanal BBC.

Teadaolevalt ütles Fadil toona oma sõpradele ja advokaadile, et teda mürgitati. Ka juhtivprokurör Francesco Greco ütles uudisteagentuurile Reuters, et naise tervisenäitudes esines mitu anomaaliat, mistõttu on surma põhjust keeruline selgitada.

2012. aastal andis naine kohtuistungil tunnistusi Berlusconi vastu, keda süüdistati seksi otsmises alaealistelt prostituutidelt: endine peaminister mõisteti süüdi - ta päästis aga apellatsioonikohus, mis eelneva otsuse tühistas. Ta mõisteti hiljem süüdi hoopis maksupettuses ja tal tuli teha ühiskondlikult kasulikku tööd.

Ametnike sõnul kirjutas Fadil parasjagu raamatut toonastest sündmustest.

Berlusconi on alati öelnud, et ta "ei ole mingi pühak", kuid lükkab kindlalt tagasi väited, mille kohaselt ta on kunagi naistega seksimise eest maksnud, öeldes: "Ma ei ole kunagi aru saanud, milles peitub rahulolu, kui puudub ühe poole nõusolek".