3-aastase poisi tapnud paar püüdis juhtunut kinni mätsida, kuid lobises hädaabikõnes tõe tahtmatult välja

28-aastane Loïc Vantal mõisteti kahekümneks aastaks vangi seoses vägivallaga, mis nõudis 2016. aasta novembris väikese Tony elu. Ta ei olnud poisi bioloogiline isa.

Tony ema Caroline Létoile, kes oli toona 19-aastane, helistas hädaabinumbrile ja teatas, et poiss on teadvuseta. Olles pandud ootele ja teadmata, et kõne lindistatakse, ütles ta oma partnerile: "Ma ütlen, et ta kukkus trepist alla."

"Trepid peaksid sobima, eks? Trepikoja trepid, mis viivad korterisse... Ja ma peidan kõik asjad, mis viitavad tülile," lisas Létoile.

Kui meedikud Reimsi linnas asuvasse korterisse jõudsid, leidsid nad eest lapse elutu keha, mis oli kaetud verevalumitega. Ta toimetati haiglasse, kuid arstidel ei õnnestunud tema elu enam päästa - Tony suri sama päeva õhtul.

Kui politsei Vantali kinni pidas, tunnistas ta, et lõi last korduvalt alates naisega tutvumisest kolm kuud varem. Ta mõisteti reedel pärast pikka kohtuprotsessi süüdi "tahtlikus vägivallas, mis viis lapse surmani".

Istungi ajal küsis kohtunik Létoile'ilt, miks ta ei rääkinud toona politseile, et Vantal tema poega peksis. "Ma kartsin," ütles naine. "Tahtsin küll abi kutsuda, aga ei saanud."

24-aastane naine mõisteti reedel kolmeks aastaks vangi "füüsilisest väärkohtlemisest teatamata jätmise" eest.