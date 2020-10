1994. aastal Estonial käinud tuukrid ei mõistnud, miks nad ei võinud surnukehi pinnale tuua

1994. aasta detsembris sai ettevõte Rockwater Rootsi riigilt tellimuse viia läbi sukeldumised Estonia juurde, et uurida tingimusi laeva võimalikuks ülestõstmiseks. Sukeldumised kestsid mitu päeva.

Telekanali Discovery värskes dokumentaalfilmis „Estonia – leid, mis muudab kõik” räägivad tuukrid, et nägid 125 surnukeha, mille oleksid võimud probleemideta pinnale kaasa võtta. Nad olid jahmunud, kui neile öeldi, et surnukehad tuleb laeva pardale jätta.

„Oleks vaja olnud ainult telefonikõnet, kedagi, kes oleks öelnud: „Jah, toome välja kõik surnukehad, mis siin on.” Miks mitte, me olime šokeeritud,” ütleb tuuker Stewart Rumbles dokumentaalfilmis.

Siseminister Mart Helme märkis eilses raadiosaates "Räägime asjast", et Eesti ametivõimud peaksid Estonia vrakki uurima suundudes ka endaga ühes tooma kajutitest kaasa hukkunute säilmed. "See ei ole hauarahu rikkumine, see on täiesti humanitaarne missioon," märkis siseminister.

Rootsi Estonial hukkunute omaste ühenduse SEA juht Lennart Berglund ütles, et oli Helme jutu üle üllatunud.

„Me ei võitle eelkõige säilmete äratoomise eest, aga me ei ole absoluutselt vastu, et seda tehakse,” ütles Berglund.