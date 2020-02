16 vastust põhiküsimustele koroonaviiruse kohta

Veebruari keskel kirjutas 27 hinnatud tervishoiueksperti meditsiiniajakirjas Lancet vandenõuteooriate kummutamiseks, et viiruse kõige tõenäolisem allikas leidub loodusest.

7. Kas tavalisest näomaskist piisab viiruse hingamisteedesse jõudmise takistamiseks?

WHO teatel ei pea inimesed, kellel ei ole hingamissümptomeid nagu köha, maski kandma. WHO soovitab selle asemel maski inimestele, kellel on sümptomid. Elutähtis on maski kandmine tervishoiutöötajatele.

8. Milline on surnud nakatunute keskmine iga?

Hiina andmetel on 44 672 juhtumi põhjal 87% nakatunutest 30-79-aastased. Surnute täpset keskmist iga ei ole teada, aga suremus kasvab järsult koos eaga. Suremus kõigi nakatunute peale kokku on 2,3%, aga 70-79-aastaste hulgas 8%. Üle 80-aastaste suremus on 14,8%.

9. Kui paljud nakatunutest on paranenud?

Täpseid kinnitatud andmeid selle kohta ei ole.

10. Kuidas viirus levib ja kas see levib õhu kaudu?

WHO andmetel on sümptomiteta kandjalt viiruse saamine väga ebatõenäoline. Paljudel haigestunutel on siiski sümptomid väga kerged eriti haiguse algfaasis, millest aga piisab nakkuse levitamiseks.

Koroonaviirus levib WHO teatel eelkõige piisk- ja puudutusnakkusena, mitte õhu kaudu.

11. Kes kuuluvad riskigruppi?

WHO teatel haigestuvad nakatumise korral raskemalt eakad ja kroonilisi haigusi põdevad inimesed.

12. Miks on meeste suremus suurem kui naistel?

Üks võimalus on see, et naistel võib olla parem vastupanuvõime. Põhjused võivad olla bioloogilised ja seotud elukommetega.

13. Millal valmib vaktsiin?

Biotehnoloogiaettevõte Moderna on saatnud partii eksperimentaalset koroonaviiruse vaktsiini USA valitsuse uurijatele. Esimesed katsetused vaktsiiniga võivad alata aprilli lõpus. Katsetes osaleb 25 vabatahtlikku.

Ka siis, kui katsetuste tulemused on positiivsed, võtab vaktsiini laiema kasutamise loa andmine vähemalt aasta.

14. Kas Hiina andmeid võib usaldada?

Epideemia puhkemisest alates on rahvusvaheline kogukond kahtlustanud salatsemise poolest tuntud kommunistlikku valitsust andmete varjamises.