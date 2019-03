1300 reisijaga kruiisilaev on Norras merehädas, inimesi evakueeritakse helikopteriga

Hustadvika lähedal hätta jäänud laeva asukohas on tuulekiiruseks 38 sõlme, vahendab Norra meedia. Kruiisilaeval on kohaliku ajakirjanduse andmetel umbes 1300 reisijat ning olukord on küllaltki ärev. Kohalikku päästeoperatsiooni juhtiv politsei sõnas Norra meediale, et kohapeal on situatsioon kontrolli alla saadud ning tegutsetakse järjepidevalt, et kõik inimesed laevalt ära viia. Politsei andmetel on üks mootoritest taas töökorras.

Helikopteriga on inimeste päästmine vältimatu. Päästepaate ei saa kasutada, sest lained on merel kuni kaheksa meetri kõrgused. Laev on ankrus ning pole viimase poole tunni jooksul õnneks liikunud.

Õnnetuse tunnistaja sõnas Norra meediale, et laev kõigub ning silmaga nähtavalt on lained umbes nelja meetri kõrgused.