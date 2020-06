13 aastat tagasi kadunud Madeleine McCanni juhtumis on uus sakslasest kahtlusalune

Usutakse, et kahtlusalune viibis piirkonnas, kus Madeleine’i viimati enne kadumist nähti, vahendab BBC News.

Kirjelduse järgi oli kahtlusalune Madeleine’i kadumise ajal valge mees lühikeste blondide juustega, umbes 180 sentimeetrit pikk ja saleda kehaehitusega.

Politsei avaldas ka kahe sõiduku fotod. Üks on Volkswageni matkabuss ja teine sõiduauto Jaguar. Need nagu ka maja Portugalis arvatakse olevat kahtlusalusega seotud.

Foto: GERMAN FEDERAL CRIMINAL POLICE HANDOUT, EPA



Päeval pärast Madeleine’i kadumist 2007. aastal kandis kahtlusalune Jaguari üle teise isiku nimele.

Saksa liidupolitsei teatas eile, et mees kannab vanglakaristust seksuaalkuriteo eest. Ta on varem kaks kord süüdi mõistetud „seksuaalse kontakti eest tüdrukutega”.

Londoni politsei, mis teeb koostööd Saksa ja Portugali kolleegidega, teatas, et juhtum on endiselt „kadunud isiku” juurdlus, sest ei ole kindlaid tõendeid selle kohta, kas Madeleine on elus või mitte.

Saksa uurijad on aga klassifitseerinud selle mõrvajuurdluseks.

„On põhjust oletada, et on teisi isikuid peale kahtlusaluse, kellel on konkreetseid teadmisi kuriteo käigu ja võib-olla ka koha kohta, kuhu surnukeha jäeti,” teatas Saksa politsei.

Madeleine oli umbes kolmeaastane, kui ta 2007. aasta 3. mail Praia da Luzi ühest korterist kadus samal ajal, kui tema vanemad olid sõpradega lähedalasuvas baaris.

Tüdruku kadumine kutsus esile suure ja kuluka inimjahi üle Euroopa. Londoni politsei viimane juurdlus, mis algas 2011. aastal, on maksma läinud üle 11 miljoni naela (üle 12 miljoni euro).

Londoni politsei juurdlust juhtiv detektiiv-peainspektor Mark Cranwell ütles, et tollal 30. eluaastates kahtlusalune käis aastatel 1995-2007 sageli Lõuna-Portugali Algarve piirkonnas. Ta viibis Praia da Luzis, kus oli ka McCannide perekond, kui Madeleine kadus, ning sai kell 19.32 telefonikõne, mis lõppes kell 20.02. Arvatakse, et Madeleine kadus kella 21.10 ja 22 vahel samal õhtul.

Politsei on avaldanud kahtlusaluse telefoninumbri (+351 912 730 680) ja numbri, kust talle helistati (+351 916 510 683). Igasugune informatsioon nende numbrite kohta võib politsei teatel olla kriitilise tähtsusega.