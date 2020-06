12 533 päeva Olof Palme mõrvast. Uurijad usuvad, et tapjaks oli aastaid tagasi surnud "Skandia mees" Stig Engström

Engströmi teatakse kui „Skandia meest“, sest ta töötas samanimelises Rootsi kindlustusfirmas, mille kontor asus mõrvapaiga kõrval.

Engström oli läbinud relvakoolituse, omas võimalikku ligipääsu revolvrile .357 Magnum, mida kahtlustuse järgi tapmisel kasutati, ja tema poliitilised vaated olid Palme omadest märkimisväärselt paremal.

Aastal 2002 võttis ta eneselt elu. Mais 2018 avaldas Rootsi ajakiri Filter 12 aastat kestnud uurimise tulemused, milles järeldati, et Engström oli arvatavasti Palme tapja. Tema välimus langes kokku tulistaja omaga, ta valdas teavet, mida ainult tapja võis teada, ja ta valetas politseile oma käikude kohta mõrvaõhtul.

Uurimisjuht Hans Melander tõdes, et kuna Engström on surnud, tähendab see, et talle pole võimalik süüdistust esitada ning sellega Palme mõrva uurimine lõpetatakse.

Palme tapeti 1986. aasta 28. veebruari õhtul kell 23.21, kui tabamatuks jäänud mees teda selga tulistas. Teine kuul haavas kergelt Palme abikaasat. Ründaja jooksis minema. Abielupaar oli parasjagu väljunud kinoseansilt, kus neid ei saatnud ühtegi ihukaitsjat. Otsuse kinno minna olid nad teinud vaid mõni tund varem ja mainisid seda telefonitsi ka poeg Mårtenile.

Olof Palme mõrvajuurdlus Engströmi tunnistustes oli palju vasturääkivusi. Engström ütles, et rääkis pärast mõrva Lisbeth Palmega. Viimane ei ole siiski kunagi kinnitanud viimase väidet, et ta kirjeldas Engströmile oma mehe mõrvari tunnuseid. Ta kuulus laskeklubisse ja Palmet kristiseerijate sekka. Tal olid rahalised raskused ja alkoholiprobleemid. Engström oli tunnistaja mõlemas kohtuprotsessis Christer Petterssoni vastu. Prokuröri sõnul klappis Engströmi riietus tunnistajate kirjeldustega mõrvari rõivastest. Olulist uut teavet pole juurdlusesse lisandunud. Järeldused põhinevad mõrva järel kogutud andmetel. Prokurör ütles, et tunnistajate kirjeldused teo toimepanijast ja viimase riietusest on erinevad. Vähesed nägid tema nägu. Peterssoni sõnul pole selge, kas Engström tegutses üksi või oli ta osa vandenõust. Mõrvarelva ei leitud. Uurija Hans Melander selgitab, miks teised kahtlusalused ei saanud süüdi olla. Engström kuulati tunnistajana üle politseiuurimise varases staadiumis. Politsei üritas välja selgitada, kas ta oli tegelikult sündmuskohal või mitte. Ükski teine tunnistaja ei mäletanud teda. Aastate jooksul on mõrva osas tunnistusi jaganud 134 inimest. Neist 29 on teinud ülestunnistuse otse politseile. Juurdluse juhi Hans Melanderi sõnul on tõendeid alates 2017. aastast digitaliseeritud. Mõrva uurimisel on registreeritud 22 430 vihjet ja ülekuulatud üle 10 000 inimese. Prokurör Krister Petersson: ma usun, et me oleme jõudnud juurdlusega nii kaugele, kui võimalik on. Juhtunu kahtlualune - Stig Engström - jääb meile kättesaamatuks, sest ta on surnud, mistõttu teda ei saa küsitleda. Seetõttu uurimine lõpetati. Õige pea peaks pressikonverents algama.