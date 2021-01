11 USA senaatorit püüab Joe Bideni võitu tühistada

USA Kongressil tuleb 6. jaanuaril viimase sammuna kinnitada valijameeste kogu otsus Bideni võidust - see on suuresti sümboolne protsess, millega on praktiliselt võimatu valimiste tulemust ümber pöörata, vahendab Reuters.

Texase osariiki esindava Cruzi jõupingutused on vastumeelt Senati vabariiklastest liidritele, kes on väitnud, et seadusandliku kogu roll valimistulemuste kinnitamisel on pelgalt tseremoniaalne, ega soovi alustada laiaulatuslikku arutelu tulemuste legitiimsuse üle.

50-aastane senaator Cruz ja ülejäänud kümme senaatorit ütlesid oma avalduses, et kavatsevad hääletada valimistulemuste tagasilükkamise poolt osariikides, kus president Trumpi tõenditeta väitel pandi toime ulatuslikke valimispettusi.

Tänast riigipead toetavad inimesed ütlesid, et Kongress peaks viivitamatult ametisse määrama komisjoni, kes korraldaks võtmeosariikides valimistulemustele 10-päevase erakorralise auditi.

"Kui see protsess on läbi, on igal osariigil võimalik komisjoni leide hinnata ja kutsuda vajadusel kokku oma seadusandliku kogu erakorraline istung valimistulemuste muutmise kinnitamiseks," seisis nende avalduses.

"Jääb veel lahtiseks, millistes osariikides tuleks audit läbi viia," lisas Cruzi esindaja.

Tänavuste valimiste võitjaks kuulutatud Joe Bideni pressiesindaja Michael Gwin ütles Reutersile, et senaatorite kõnealuse sammu näol on tegemist näitemänguga, mis ei põhine mingitel reaalsetel tõenditel.

"Taoline temp ei muuda asjaolu, et valitud president Biden vannutatakse ametisse 20. jaanuaril," ütles Gwin. "Ja see ei muuda ka tõsiasja, et Trumpi enda justiitsminister, kümned kohtud ja mõlema partei valimisametnikud on need alusetud väited juba läbi vaadanud ja tagasi lükanud."

"Auditi taotlemine on poliitiline trikk, mis ei mõjuta valimiste tulemusi," leidis ka Iowa ülikooli õigusteaduse professor Derek Muller.

Muller ütles Reutersile, et ehkki 1887. aasta seadus, mis reguleerib valimistulemuste kinnitamist Kongressi poolt, on üsnagi segane, leiab enamik eksperte, et seadusandjatel puudub auditi nõudmiseks seaduslik voli.