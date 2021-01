10 endise USA kaitseministri kiri: valimised on läbi, Trump kaotas

Dick Cheney, James Mattise, Mark Esperi, Leon Panetta, Donald Rumsfeldi, William Coheni, Chuck Hageli, Robert Gatesi, William Perry ja Ashton Carteri kiri tähistab märkimisväärset jõu näitamist Trumpi õõnestamispüüdluste vastu enne seda, kui kongress peab kinnitama hääletuse valimiskogus.

"Valimised on aset leidnud. Ümberarvestused ja auditid on läbi viidud. Kohtud on asjakohaste väljakutsetega tegelenud. Tulemused on kinnitanud. Ja valimiskogu on hääletanud. Kahtluste aeg on möödas," seisab kaitseministrite ühiskirjas.

Alates valimispäevast on Donald Trump väitnud, et temalt varastati teine ametiaeg, kuigi pole olnud usaldusväärset teavet laialt levinud hääletuspettusest, nagu on kinnitanud kümned kohtunikud, kubernerid ja valimisametnikud, valimiskogu, justiitsministeerium, sisejulgeolekuministeerium ja USA ülemkohus.

Sellegipoolest on kongressis vabariiklasi, kes kavatsevad sel nädalal valimiskogu tulemuste kinnitamise ajal Joe Bidenile vastu seista, ehkki nende jõupingutused viivitavad CNNi teatel vaid Bideni paratamatu võiduni.

Kokku aastakümneid ametiaega esindavad endised kaitseministrid kirjutasid, et presidendirolli üleminek on periood, mil USA on olukorda ära kasutada soovivate vastaste poolt haavatav.

Kõigi kümne elusoleva endise kaitseministri ühiskiri järgneb Mark Esperi ametist eemaldamisele president Trumpi poolt novembris osana kaitseministeeriumi tsiviiljuhtimisstruktuuri ulatuslikust muudatusest, mis hõlmas ka presidendile lojaalsete inimeste kohtadele paigaldamist.

Toonane raputus suurendas sõjaväe- ja tsiviilametnike seas üha suurenevat ärevustunnet, kirjutas CNN.

Ja kuigi Ühendriikide kõrgeim sõjaväelane, USA staabiülemate komitee esimees kindral Mark Milley ütles augustis kongressis, et sõjavägi ei aita lahendada ühtegi valimisvaidlust, kordasid ekskaitseministrid ühiskirjas, et selline pingutus "viiks meid ohtlikule, ebaseaduslikule ja põhiseadusega vastuolus territooriumile".

"Tsiviil- ja sõjaväeametnikud, kes selliseid meetmeid suunavad või rakendavad, vastutavad oma tegevuse raskete tagajärgede eest meie riigile," seisab kirjas, kus viidati ka võimalikele kriminaalkaristustele.