Valeinfo | Viirus ei levi, sest pole elus? Ei päde.

Kas viirus on elus või mitte, ei puutu kuidagi sellesse, kas viirus nakatab või mitte. On neidki, kes arvavad, et viiruseid võikski nimetada elusorganismideks, kuna nad otsivad võimalusi paljunemiseks ning levimiseks. See on pigem üsna filosoofiline küsimus. “Alguses nähti viiruseid kui mürki, hiljem eluvormidena, seejärel kemikaalidega ning praegu on need hall ala elava ja mitteelava vahe peal,” selgitas molekulaarbioloogia professor Luis P. Villareal Austraalia väljaandes AAP. Et viirus on nii-öelda tehniliselt elutu, ei tähenda seda, et sellel ei oleks vaja levimiseks teisi organisme.