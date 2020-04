Valeinfo | Väited koroonatestide massilistest valepositiivsetest tulemustest ei pea paika

Videos selgitab end meditsiiniõeks nimetav autor koroonatestide olemust (ekslikult) ning korrutab, kuidas 80 protsenti juhtudel näitab test valepositiivseid tulemusi.

Jääb selgusetuks, kust autor sellise numbri on võtnud. Ilmselt pärineb video autori 80 protsendi väide Tšehhi kiirtestide afäärist, kui sealse valitsuse poolt tarnitud kahtlastest KIIRtestidest osutusid 80 protsenti kasutuks. Selliseid teste ei kasuta ükski riik ega ametiasutus ning jutt polnud siinkohal ka just valepositiivsetest tulemustest.

Selgitab Eesti terviseameti nakkushaiguste labori juhataja Külli Rae:

"Eestis tehakse teste PCR meetodil, mis on teadaolevalt kõige efektiivsem meetod SARS-CoV-2 viiruse tuvastamiseks. Terviseameti laboris on SARS-CoV-2 kontrollteste ehk võrdlusi teiste laboritega tehtud juba 100 ringis ja tulemused on olnud täielikult kokkulangevad. Seega pole kindlasti võimalik rääkida massilistest valedest tulemustest.

Samas on igal meetodil omad miinused. Negatiivne tulemus võib tuleneda näiteks sellest, kui proov on võetud liiga vara või hilja, kui organismis pole piisavalt viirustekitajaid, et neid oleks võimalik testiga tuvastada. Samuti võib juhtuda, et negatiivse tulemuse annab valesti võetud proov. Laboris antakse negatiivse tulemusega aga alati kaasa selgitus, et püsiva COVID-19 kahtluse korral tuleb uuringut korrata.

Samuti ei ole negatiivne tulemus igavene. Inimene võib põhimõtteliselt igal hetkel nakkusega kokku puutuda, mida testiga ette ennustada ei saa. Positiivne tulemus tähendab aga, et viirus on kindlasti organismi sisenenud."

Seega võib järeldada terviseameti eksperdi kirjeldusest ja ka mitmest teadusuuringust, et testide viga, kui üldse, võib ilmneda eelkõige valenegatiivsete tulemuste näol.

Nii on tõde videos esitatud väidetele risti-vastupidine.

Kuna sellised väited võivad jätte koroonaviiruse tegelikust levikust vale mulje, on tegu ohtliku valeinfoga.

Hinnang: vale