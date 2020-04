Kuidas Delfi Facebookis levivaid fakte kontrollib: mida me saame ja tahame teha ning mida kindlasti mitte

Facebooki partneriks saamine on järgmine samm Delfi ja Eesti Päevalehe valeinfo vastases tegevuses. Varsti juba kolm aastat oleme koos Väitlusseltsiga avaldanud regulaarset faktikontrolli, et aidata kaasa sellele, et ühiskonnas peetavad debatid tugineks korrektsetel faktidel.

Samuti oleme süsteemselt tegelenud valeinfo analüüsimise ja paljastamisega. Eriti tugevalt on valeinfo levima hakanud just nüüd, kui kogu maailm elab koroonaviirusega seotud mures, hirmus ning kohati isegi paanikas. Näeme, kuidas valeinfo levitajad kasutavad haavatavat aega lausa kuritegelikult ära.

Olgu selleks siis näited imeravimitest, millel pole tegelikult mingit ravivat toimet. Või väited, kuidas koroonaviirust ega sellesse haigestunud inimesi pole tegelikult olemaski. Või see, et viirust levitatakse teadlikult 5G mastide ja sageduse abil - ehkki tegelikult pole Eestis 5G-võrke veel sisuliselt rajamagi hakatud. Suur osa sellisest infost levib paraku just Facebookis. Kui varem saime Delfis sellise valeinfo kohta vaid oma veebilehel ümberlükkavaid artikleid avaldada, siis nüüd on meie võimalused mõnevõrra laiemad.

Kuidas me valime, milliseid postitusi kontrollida

Selleks on meil kolm peamist võimalust. Esiteks avab Facebook oma partneritele ligipääsu spetsiaalsele online-tööriistale. See tööriist annab soovitusi, milliseid postitusi võiks luubi alla võtta. Samuti annab see infot, kui kiiresti ja kui paljude inimesteni postitus on levinud.

Teiseks kasutame veel mõningaid digitaalseid tööriistasid, mis aitavad meil avastada just kõige plahvatuslikumalt levivaid postitusi, artikleid, fotosid, videoid.

Kõige olulisem on aga lugejatelt saadavad vihjed ja soovitused. Facebookis levib igal ajahetkel tuhandeid postitusi. Poleks mõeldav, et me jõuaksime ise sõeluda neist olulisema, kahtlasema, kahjulikuma välja. Suur osa meie viimaste nädalate valeinfo analüüsidest ning esimestest Facebooki faktikontrollidest põhineb just lugejatelt saadud infol. Palun kindlasti, et te meile ka edaspidi sellistest asjadest märku annaksite.