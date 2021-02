Viktor Vassiljev: mina ei lähe kellegi kintsu vaktsiini saamiseks kaapima!

Perearstid räägivad, et vanainimestest tahavad vaktsiini võib-olla vaid kümnendik. Te olete Eestis kõige tuntum tervise-alase nõu andja- mida te riskirühmas olevatele vanematele kodanikele soovitate?

Vanainimese jaoks, kes on üle elanud erinevad ühiskondlikud-poliitilised formatsioonid, rahareformid, sõjad ja võimuvahetused pole ka see vaktsiin üldsegi hirmus! Teda ei hirmuta mitte miski. See on igaühe enda otsus, sest vaktsineerimine on meil vabatahtlik.

Praegu levitatakse igasuguseid hulle hirmujutte, näiteks, et need, kes lasevad end vaktsineerida surevad massiliselt maha.

Küll perearst saab oma patsientidega ise hakkama ja seletab neile ära mis vaktsiin see on ja kuidas töötab.

Ega see, et inimene on vanem kui 80 ei tähenda automaatselt riskirühma kuulumist. Kui see on vanur, kes suurt väljas ei käi ning lapsed on adekvaatse käitumisega, siis ega nende jaoks erilist riski pole.

Teine asi on hooldekodudega, kus inimesed on pead-jalad koos. Epidemioloogilisest vaatenurgast on see palju riskantsem situatsioon. Kuid ka see eeldab inimese enda või tema hooldajate või ametlike esindajate nõusolekut.

Vaktsiin vaktsiiniks, aga tähtis on see, et me ei elaks hunnikus üksteise seljas, kannaksime ilusti maske, üksteisele näkku ei tatista ning peseme käsi. Nii lihtne see ongi!