Tõnu Tender: välistudengitele tuleb õpetada eesti keelt ja kultuuri

Tender räägib, et need, kes eesti keele pärast muret väljendavad näevad ideaalina eelkõige 1930ndate Eestit, kus kanti rahvarõivaid, eestistati nimesid ja õpiti ülikoolis eesti keeles.

Erinevad arvamusliidrid ja eesti haritlased avaldavad arvamust, et eesti keel on ohus. Kui aga vaatame statistikat, siis näiteks võrreldes 1989. aastaga on eesti keele rääkijate arv ja osakaal Eestis oluliselt kasvanud, vaatamata sellele, et eestlaste endi arv on vähenenud. Kas eesti keel on ohus või mitte?

Muretsemine on soome-ugrilastele ja eestlastele omane olnud. Ka Rein Taagepera on juhtinud tähelepanu sellele, et eestlased räägivad isegi laste muretsemisest, kuigi lapsed ei tule murest, vaid armastusest. Kuid muretsemine on iidsetest aegadest pärit hoiak ja uskumus, sest kardetakse ära sõnuda mingit asja. Muretsemine on kuulunud maailmapildi arusaamise juurde.

Kas see tähendab seda, et eestlane on pessimist?

Ei, see pole päris üks ja sama. Kardetakse öelda, et kõik on väga hästi, sest see sõnuks asja ära. Näiteks, eesti keeles puudub otsene nimetus karu jaoks ja „karu” ise tähendab hoopis midagi karvast. Arvati, et mitte asja ära sõnuda ja jahti rikkuda, tuli asju nimetada mitte õigete nimedega. See on üks põhjus ja see on meie keelekultuuris ning eluhoiakutes sees.

Keelel süsteemina läheb eesti keelel hästi. Eesti keel on arenenud kultuurkeel ja meil pole põhjust eesti keele pärast kurvastada või pessimistlikud olla.

Lisaks sellele, et eesti keel on riigikeel, on eesti keel ka erinevate rahvusvaheliste institutsioonide, näiteks Euroopa Liidu, ametlik keel. Midagi sellist pole ju meie ajaloo jooksul kunagi varem olnud.

Oma staatuse poolest on eesti keel väga tugev. Teine asi on see, et erinevatel ajaperioodil on arusaamad olnud väga erinevad. Näiteks esimesel iseseisvusajal 1918-1940, kui eesti keel alles sai kõrgema staatuse. Toona olid inimeste arusaamad ja keelehoiakud teised. Eesti ühiskond ja rahvastiku koosseis oli teine ning kogu üldsus rajas eestikeelset maailma. Oli normaalne, et ülikoolis õpiti eesti keeles, teadustöid publitseeriti eesti keeles ja ühiskonnas oli arvamus, et on olemas kindel standart- kirjakeel, mis on teistest hierarhiliselt kõrgem jne.