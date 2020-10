Tarmo Kruusimäe DW intervjuust: Mart Helme proovis vene valijaga flirtida

Kruusimäe leiab, et uued käigud ja lähenemised peaks leidma nii EKRE kui ka eesti meedia.

Tarmo, te olete Eestis üks tuntumaid jalgpallifänne. Selle pärast ei saa küsimata jätta millised meeleolud valitsevad Eesti koondise fännide hulgas, sest esinetud on viimastel aastatel kehvasti ja sel aastal pole isegi võitu saadud. Või pakkusid mängud Armeenia ja Põhja-Makedooniaga veidi leevendust?

Viimased mängud olid parajad ameerika mäed. Põhja-Makedooniaga peetud mäng algas pihta kohe omaväravaga ning latt tõmmati alla, et seda siis jälle kergitama hakata. Emotsioonid nende mängude puhul on liiga värsked.

Kui palju on jalgpallifännide hulgas neid, kes aasta lõpuks näeksid peatreener Karel Voolaidi pead veeremas?

Seisukohti on erinevaid. Osad arvavad, et vahetuma peaksid kõige suuremad pealikud, kes on muutunud meie jalgpalli arengule takistuseks. Samas pole ma ise kindel kas see õige on. Loogiliselt mõeldes Voolaid praegused noored mehed üles kasvataski ning tema peaks mängijaid kõige paremini tundma.

Samas pole välistatud, et noortel võib tema suhtes respektist puudu jääda. Sama probleem oli kunagi Jelle Goesiga, kes oli varem teine abitreener ja jaotas torbikuid ning võrksärke. Tema suhtes ei tekkinud mängijatel austust.

Ma ei tea, milles täpselt viga on. Pikkade aastate jooksul on Eesti jalgpallis nähtud kõike. Ja ega jalgpallis pole suured „saunad” haruldased: alles sai ka Barcelona Bayernilt suure koosa. Aga järgmised mängud kukkusid Barcal hästi välja.

Samas on mängupilt olnud halb. Mäletan, et 20. aasta eest meie meestel polnud nii head tehnikat ja nii häid võimeid, kuid mindi elu ja surma peale võitlema ka siis kui vastas oli Luis Figo. Mis nüüd on juhtunud?

Toona mindi tõestama iseendale ja teistele, et vastas pole jumalad vaid tavalised mehed. Jah, saavad võib-olla meie meestest 50 korda rohkem raha. Aga lihtne eesti mees ei hakanud jalga väristama, läks tegi platsil töö ära ja pärast küsis, et kas need vastased on ikka sellist pappi väärt!

Täna kasvatakse teistes oludes ja unistused on suuremad. Noortekoondises ollakse ka juba kõvemaid tegijaid kohatud ning saadud aru, et nad ka ise peaksid olema sellel tasemel. Kirvega otsaette, nui neljaks läbi seina!- sellist suhtumist praegu pole.