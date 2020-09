Täna lööb välisuudiste kommentaariumis kaasa politoloog Karmo Tüür

Ekspress Meedia lükkas sel sügisel käima projekti arutelukultuuri parandamiseks kommentaariumis. Lisaks kommentaariumi toimetajale löövad edaspidi Delfi kommentaariumi diskussioonide käivitajate ja arendajatena kaasa ka erinevate elualade eksperdid ja avaliku elu tegelased.

Tüür räägib oma meedatarbimisharjumuste kohta, et esmajoones jälgib ta meediast oma uurimisteemade seisukohalt olulisi Venemaa uudiseid. "Eesti meediast ma välisuudiseid tavaliselt ei jälgi, küll aga vaatan vahel meil ilmuvaid arvamusi ühe või teise konkreetse endajaoks huvitava teeme kohta."

Ja lisab: "Siin pole mingit hinnangulist stiilis "eesti meedia ei kõlba kuhugi", lihtsalt ma jälgin enda jaoks olulist infomassiivi ehk siis Venemaalt tulevat."

Selle kohta, kas Tüür loeb netikommentaare oma meedias ilmuvate analüüside ja arvamuslugude alt, vastab ta, et sellega on "nii ja naa". "Enamikku ma kindlasti ei loe, kuid esimesest neljast-viiest käin silmadega üle, sest üldiselt annab see juba aimu, kui palju viitsitakse rääkida asjast."

Lisaks välisuudistele avaldavad ekspertkommentaatorid oma arvamusi edaspidi ka teiste Delfi ja Eesti Päevalehe rubriikide kommentaariumides.