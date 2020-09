Täna hoiab koroonauudistel pilku peal doktor Eero Merilind

Doktor Merilind leiab, et kui sügisel kehtestataks uus karantiin ja lockdown, siis tähendaks see Eestile väga raskeid tagajärgi. Samas ei saa sellist stsenaariumit ka täielikult välistada. „Kui kuulata Teadusnõukogu ja tegutseda nende soovituste järgi, siis ma loodan, et koroonaviiruse tõttu uut karantiini ja lockdowni ei tule. Kui aga poliitiliselt keegi soovib Eesti elu -töökohad, laste õpetamine, normaalne elukorraldus jne- ruineerida, siis võib see paraku juhtuda.”

