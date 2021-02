Siim Valmar Kiisler: konservatismi-mõiste on Eestis ära solgitud

Tõelise pildi kodanike eelitustest annavad valimised, kuid öelge kas teid Isamaa toetusnumbrid telefoni-ja internetiküsitlustel murelikuks ei tee?

Teeb murelikuks ikka. Iga erakond mõtleb enne valimisi toetusele ja üritab teha nii, et need numbrid oleksid võimalikult head. Tänased numbrid pole need, mida me ootame. Isamaa sees on parempoolsete algatus mõelda läbi ja sõnastada meie seisukohad laiapõhjalisemana. See on toetust leidnud. Eestis on palju inimesi, kes toetavad õigus-ja rahvusriigi põhimõtteid. Seda kaitseb kõige paremini konservatiivne peavoolu erakond, mitte äärmuslased.

Kuhu teie arvates Isamaa toetus viimase kümne aastaga kadunud on?

Pole suudetud sõnastada mõistlikku paremkonservatiivset mõtteviisi. Koopiad, mida teised teevad teiste riikide liikumistest on meil osutunud edukamaks. Ka valimistevahelisel pikal perioodil on vaja teha aktiivset selgitustööd ja tegeleda poliitikate väljatöötamisega. Kui seda tehakse loiult, siis kajastub see toetuses.

Palju on räägitud vastuoludest parempoolsete ja Isamaa praeguse juhatuse vahel. Kui suured pinged erakonnas on?

Meie erakonna sees on debatt kas peaksime oleme kitsale ringile suunatud niššierakond või rahvaerakond, mille toetus on neljandik või viiendik ühiskonnast, mis oleks normaalne olukord kui vaatame teisi Euroopa riike. Ning samuti peame arutlema selle üle kas kitsad ning välistavad seisukohad vähendavad Isamaa rolli Eesti ühiskonnas. Parempoolsete seisukoht on, et Isamaa peab olema katuserakond kõigile paremkonservatiivselt mõtlevatele inimestele ja ta ei tohi olla välistav inimestele, kes soovivad hoida isikuvabadusi, õigusriiki ja Eesti rahvusriiki.