Sergei Metlev: "vene kaart" on eesti poliitikas vaiba alla pandud

Kui te lähete venekeelsesse Delfisse ja Postimehesse, siis näete kui sisuvaene on sealne arvamuse osa. Ei maksa unustada, et meil on venekeelsete inimeste arv siiski võrdlemisi väike, natuke alla 400 000 ja neist suur osa on vaimselt „poole kohaga” Venemaal.

Kui võrrelda kas või seda millise intensiivsusega käis viimase valitsuskriisi üle eesti ja vene keeles, siis eesti keeles arutati seda teemat põhjalikult, aga vene keeles ilmusid mõned üksikud „pursked”. Isegi nendes teemades, mis peaksid kõiki puudutama, puudub vastavus. Venekeelne inforuum on Eestis väike, eeskõnelejaid on vähe, seal on palju passiivsust ja suur osa on suunanud oma „infokombitsad” itta.

Seda ei saa vägivallaga muuta ja parem ongi, et nii on! See viib tulevikus selleni, et Eestis on valdavalt üks, eestikeelne arvamusruum, mis kõiki enam-vähem rahuldab ja ühendab. Ma lisaksin, et kui venekeelsed koolid jätkavad eestikeelsetest koolidest eraldatuna oma eksistentsi, siis see protsess aeglustub.

Kui varem võtsite sõna pigem integratsiooni-teemadel, siis viimasel ajal on silma jäänud eelkõige teie ajaloo-teemalised arvamusavaldused. Millest see tuleneb: kas Venemaa surve sel teemal on viimasel ajal tugevnenud?

See käib lainetena ja ka Venemaa ei ole vaba projektipõhisest mõtlemisest. Kui sel aastal möödus 75 aastat nn. Suurest võidust, siis võeti selleks vastu ka mitmeaastane kava. See käib projektidena. Venemaa paiskab venekeelsesse ja võõrkeelsesse ruumi palju valeinformatsiooni, mille kaugem eesmärk on summutada seda, mida Nõukogude Liit tegelikult maailmale tähendas. Vaatamata võidule natside üle, oli NSV Liit kuritegelik riik ja paljud selle kodanikud organiseerisid, viisid täide või toetasid massilisi kuritegusid.