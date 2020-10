Raimond Kaljulaid: ainult Mart Helme jauramise pärast ma vihakõneseaduse poolt ei hääleta!

Samas ei kujutaks ette, et Donald Trump teataks, et homod kadugu Kanadasse.

Donald Trump on presidendi ja presidendikandidaadina teinud sarnaseid avaldusi. Trump on üritanud piirata islamiusuliste sisenemist Ameerika Ühendriikidesse, samuti kutsunud üles politseid kasutama vägivalda kinnipeetute suhtes.

See millega tegelevad paremäärmuslased on põhimõtteliselt meie vabaduste „häkkimine” ja nende kasutamine meie vastu relvana. Pole võimalik ignoreerida seda kui valitsuse liige ütleb Eestis osadele inimestele, et nad võiksid siit minema kasida. Sellest paratamatult räägitakse ja EKRE loodab, et nende toetajad, keda on tegelikult Eesti ühiskonnas väike osa, plaksutavad selle peale käsi ja ütlevad, et õigesti tehti.

Paraku lämmatab see kõik teised arutelud. Meil on Eestis tegelikult palju probleeme, mis vajavad lahendust ja aasta pärast on kohalikud valimised. Meil oleks tarvis rääkida regionaalsetest probleemidest, tervishoiuteenustest, sotsiaalprobleemidest, ettevõtluse arendamisest jne. Aga selle asemel peame hoopis tegelema mingite mõttetute väljaütlemistega ja arutama kuidas seda peab mõistma ning tõlgendama. Ja selle kõige arutamiseks korraldatakse lõputult koosolekuid. Jääb mulje, et Eestil on lõputult palju aega pseudoteemadega tegelemiseks.



Kui vaadata neid Lääne-Euroopa ja Põhja-Ameerika liikumisi, millest EKRE võtab eeskuju, siis on nendes sageli nähtavad tegelased, kes ei varja oma homoseksuaalsust. Homofoobiat me ju AfD või Donald Trumpi agendas siiski ei leia.

Ida-Euroopas on mindud kaugemale kui Põhja-või Lääne-Euroopas. Hiljuti viibisid Tallinnas Eduskunna esindajad ja nad tundsid huvi, mis Eestis toimub. Soomes on ju ka „perussuomalaiset”, aga soomlased ise leidsid, et võrreldes EKRE-ga on „perussuomalaiset” väga viisakad ning küllaltki tasane liikumine. Kui me vaatame ringi Ida-Euroopa maades, siis pole meie EKRE kuigi unikaalne. Poolas on näiteks rakendatud LGBT kogukonna vastu jõudu, mitmed nende esindajad on politsei poolt kinni peetud. Olukord pole nagu Valgevenes, kuid kaadrid, mis maailmani jõudnud, on päris sarnased.