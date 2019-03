Märgiline tähis ületatud: Delfi püstitas mitu uut kasutajarekordit

Kui nädal varem sai Delfi esmakordselt tähistada kahe miljoni brauseri piiri ületamist, siis möödunud nädalal sai ka see rekord ületatud.

"Tugev ja mitmepalgeline ajakirjandus, hea planeerimine, vigadest õppimine ja hea reageerimisvõime on aidanud meil stabiilselt kasvada ning olla lugejate eelistus nr 1. Kriitilistel ja pöördelistel hetkedel - ühte ajaaknasse sattusid kohe pärast vabariigi aastapäeva nii riigikogu valimised kui ka suur dopinguskandaal - tuli suur osa eestlasi just meid lugema ja vaatama, mitte ei jäänud pidama sotsiaalmeediasse. See on kõrge tunnustus ja see tunnustus on väga suur motivaator," ütles Delfi ja Eesti Päevalehe peatoimetaja Urmo Soonvald.

Delfi kodumaiste kasutajate hulk kasvas eelneva nädalaga võrreldes 7,2 protsenti, millega kasvas edu konkurent Postimehe ees 295 367 brauserini. Seejuures Delfi Spordi kasutajate hulk võrreldes eelmise nädalaga enam kui kahekordistus.

"Ajakirjanikuameti üheks võluks on murranguliste sündmuste kajastamine. Kogu meie sporditoimetus andis pöörase panuse, et tuua kõik eestlaste dopingusaagaga seotud katked lugejate ja vaatajateni. Ka meile oli šokk, et kuuldused Eesti suusatamise dopingulembusest vastasid osaliselt siiski tõele. Ja veel šokeerivam oli see, et muster on kordunud aastast aastasse," sõnas Soonvald.

Rekordite lainel on Eesti suurim uudistekeskkond jätkanud ka uuel nädalal - valimistejärgsel esmaspäeval külastati Delfi portaali 766 461 brauserist, mis on ülekaalukalt suurim päeva külastajanumber läbi aegade.