KUULA I Need on selle nädala 10 podcast´i, mida nädalavahetusel kuulata

Koondasime kokku selle nädala enim kuulatud Delfi podcast´id ja seda selleks, et leiaksid mugavalt populaarsed ning olulised saated üles.

Meil on üle 30 erineva saateformaadi, mida juhivad meie professionaalsed ajakirjanikud ning mitmed koostööpartnerid.

Delfi erisaade võtab operatiivselt ja otsustavalt luubi alla teemad, mis just hetkel tulikuumad.

Spordisaade, kus Delfi ja Eesti Päevalehe ajakirjanikud Jaan Martinson, Tarmo Paju ja Peep Pahv arutlevad, vaidlevad, lõõbivad, aasivad, kommenteerivad, ennustavad. Seda kõike sporditeemadel.

Maailma ja Eesti majanduselu olulisemad sündmused mõtestab lahti saade Majandusaruanne. Aru annavad ajakirjanikud ja eksperdid.

"Vilja Kiisler küsib" on kõige põletavamaid küsimusi käsitlev saade veebis, mida nüüd saab ka podcastina kuulata, kui Sul pole aega pilti vaadata. Prominentsed ja asjatundlikud külalised räägivad Vilja Kiislerile tõtt ja ainult tõtt, sest mis neil muud üle jääb.

Millist trenni rasedana teha võib? Mida rasedana süüa ei tohi? Millal kõhutita süda lööma hakkab? Kõikidele nendele ja veel sadadele teistele küsimustele, mis lapseootel naisi ja nende kaaslaseid vaevata võivad, saab vastused Pere ja Kodu uuest podcastide sarjast „9 kuud“.

Võrkpallisaade "Kuldne Geim" lahkab igal kolmapäeval Eesti võrkpalli suuremaid rõõme ja muresid. Saadet veab kolmik Rivo Vesik, Uku Rummi ja Karl Rinaldo, kes on küll kõik läbi ja lõhki võrkpalli sees, kuid tegutsevad täiesti erinevates valdkondades.

Saade vaimust ajuni. Ja ajust otse kosmose kaugemasse äärde.

Tegemist on tervisesaatega, mida iseloomustavad märksõnad „tõenduspõhine“ ja „praktiline“. Saadet juhib arstiharidusega ajakirjanik – Maalehe tervisetoimetaja Aive Mõttus.





See podcast on loodud selleks, et ausad Eesti Naiste lood jõuaksid meie kõigini. Valguskiirusel muutuvas maailmas ja tuhande olukordade samaaegse lahendamise spetsialistidena annab podcast võimaluse meil naistel üksteist toetada, jagades Oma Lugu samastudes kuulajana.

Oma Maitse podcast Toidujutud võtab teemaks meie igapäevase toidu, toitumise ja toidukultuuri. Kutsume külla oma ala tegijaid, jagame ausaid kogemusi söömisest nii kodus kui restoranis ja vaatame ringi toiduteaduses ja -ajaloos.