Kristina Kallas: Eesti ühiskond on katki tehtud

"Me kõik oleme veidi sotsiaaldemokraadid," märgib Kristina Kallas eesti poliitika paigutamise kohta parem-vasak skaalal.

Eesti 200 väljajäämine riigikogust 2019. aastal on olnud taasiseseisvunud Eesti üks napimaid. Millised olid põhilised järeldused, mille te pärast seda enda jaoks tegite?

Oli mitu asja. Kõige olulisemad tegurid olid ajapuudus ja meie endi kärsitus. Nagu selgus, pole võimalik nelja kuuga võimalik võita inimeste usaldust ning väga paljud ei suutnud meisse ikkagi uskuda. Me tulime liiga hilja ja ka meie enda ootused olid tagant-järele ebarealistlikud. Valijaga peab oluliselt kauem tööd tegema ja valija usalduse võitmine ei käi nipsust.

Me olime poliitikas liiga „noored ja rohelised” ning me ei osanud selles karmis konkurentsis toime tulla oma ideede kaitsmisega. Kui me mõned ideed välja käisime, siis me arvasime, et saame hakata neid valijatega arutama, kuid konkurendid tulid ja andsid meie pihta kõikidest torudest ja kõikidest suundadest tuld. Sellega me toona lõpuni hakkama ei saanud, kuid tänaseks oleme me ka selles osas karastunud. Trammipeatuse näide on siinkohal hea- me arvasime, et me sõnastame ühe eesti ühiskonna olulise probleemi ja hakkame seda valijaga arutama. Kuid me unustasime, et meie konkurendid üritavad seda enda huvides ära kasutada.

Poliitika on karm võitlus.

Absoluutselt! See on see, kus ma isiklikult sain suurima õppetunni. Näiteks akadeemilises maailmas on sul kolleegid, aga poliitikas ainult konkurendid.

No akadeemilises maailmas käib ju samuti heitlus akadeemiliste ametikohtade ja ressursside nimel.

Akadeemilises maailmas ei käi nii karm olelusvõitlus, nagu poliitikas. Ka teaduses on koostöö see, mis sihile viib, sest üksinda pusida pole võimalik. Poliitikas on kõik vastupidi- ühe „põllu” peal olijad on üksteise jaoks konkurendid ja kõigi eesmärk on piltlikult öeldes konkurendil hapnik kinni keerata ja sellest mängust lõpuks üksinda võitjana välja tuua. Selleks ma ei olnud eelmistel valimistel absoluutselt valmis.

Kas peale mulluseid valimisi oli neid ka, kes Eesti 200-s ütlesid, et pole mõtet enam erakonda edasi teha või soovisid, et erakond liituks mõne teise erakonnaga?