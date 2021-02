Kristen Michal: eelmine valitsus oli jutuvalitsus

Michal räägib, et uuel valitsusel seisab ees eelmise valitsuse järel „tallide puhtaks rookimine” ja riigi rahanduse korda saamine.

Uus valitsuskoalitsioon sai kriitikat juba enne valitsuse ametisse astumist. EKRE poliitikud ründasid uut valitsust kui erakordselt korrumpeerunut ja Eesti 200 liikmed leidsid, et uue valitsuse eesmärk on lihtsalt kaks aastat kuidagi „ära tiksuda” Kuidas kommenteerite?

Vaevalt, et keegi päriselt usub, et valitsusel on võimalik tervisekriisi tingimustes ja sel ajal kui majanduse mõned sektorid on kriisi läinud, kuidagi „tiksuda”. Kui valitsus vahetub, siis mõningane kriitika uue koalitsiooni suhtes on alati kohane.

Samas on see paljus lähtunud sellest, et Isamaa ja EKRE ootus oli vana koalitsiooni jätkumine. Kuid see on ühtlasi ka põhjus miks see koalitsioon üldse sündis.

Kui rääkida sisulistest tegevustest, siis kõige olulisem on tervisekriis ja vaktsineerimisega seonduv. Ka rahandusvaldkonnas ootab ees suur „tallide puhastamine”, sest Ratase kaks valitsust on elanud pigem üle jõu: nii headel aegadel kui ka kriisi ajal pandi kirja kärpeid, mida tegelikult ei sisustatud. Valitsus peab need kärped sisustama ja leidma lahendused.

Lisaks on sektoreid, kes on kriisi läbi tugevalt pihta saanud ning kes vajavad abi, pean silmas eelkõige neid, kes on pidanud oma uksed avaliku võimu otsuste tõttu sulgema ja kes on selle läbi kannatanud. Uus valitsus on ka selle puhul teinud esimesed mõistlikud sammud, tegeledes piirangute ühtlustamisega.

Tööd uuel valitsusel on palju ja ka ootused valitsuse suhtes on kõrged. Üks eelmise valitsuse osalisi ehk EKRE üritas meid ülejäänud maailmast lahti raiuda, kuid tänase valitsuse üks olulisemaid ülesandeid on meid muu maailmaga võimalikult heades suhetes ja heas ühenduses hoida.

Kas te ei leia, et praegu oli strateegilises plaanis halb aeg valitsusse minemiseks? Pandeemia, majanduskriis, eelmise valitsuse rahandusotsused... Kas poleks olnud targem kaks aastat oodata kuni järgmiste valimisteni?

Valimised võitnud erakond ei saa oodata valitsusse pääsemist ja seada seda aega endale mugavaks. Kui valimiste võitjal on võimalik valitsus moodustada, siis tuleb seda esimesel võimalusel teha. See on ainuke võimalus valimistel lubatud nägemuse realiseerimiseks.