Karmen Joller: väikestelt lastelt maskikandmise nõudmine on absurd!

Joller rõhutab, et inimesed säilitaksid viirust ennetades kainet mõistust.

Saame iga päev uusi uudiseid nakatunute arvu kohta. Võhikule tunduvad need numbrid tõesti hirmsatena- 30 või 40 nakatunut, see on ju mitu haiglapalatitäit inimesi. Kui hull see olukord on, milles me praegu oleme?

Mina neid numbreid uudistest väga lugeda ei armasta, kuna absoluutarvudena ütlevad need mulle vähe. Minul tekivad ennekõike küsimused, et milline on haigestumiste suhtarv, milline on suremus jne. Tavainimese seisukohalt pole nakatumiste arv tähtis. Tavainimese seisukohalt on tähtis see, mida ta ise peab tegema ja kuidas käituma: millal käsi pesema, kuidas ja millal maski kandma, millal kodus püsida jne.

Mõne nädala eest avaldas teie kolleeg dr. Imre Rammul Facebook-is arvamust, et koroona-teema kajastus on Eestis kõvasti üle vindi keeratud. Sõitsin eile autoga tööle ja kuulsin raadiost uudiseid: juhitaval hingamisel on kogu Eesti peale üks inimene, kedagi ei surnud. Kas teile tundub ka, et teema kajastamisega on paar vinti üle läinud?

Mina näen, et inimesed on koroona-teemast väga väsinud, aga eks ajakirjanikud näevad reaalseid klikke ja oste ning teavad inimeste huvi kohta paremini. Ka eilse päeva kohta oli ajakirjanike valik kas kirjutada „Täna oli jälle 10 uut nakatunut!” või siis „Täna oli kõigest 10 juhtu”- selle värvingu annavad nemad. Samuti sõltub see sellest, millega me võrdleme. Mõni nädal tagasi oli meil 80 uut juhtu, samas kui lätlastel polnud ühtegi. Absoluutarvudest millegi välja lugemiseks on vaja suurt tarkust, tavakodanikule ei räägi need palju.

Tegelikult on meil terved maakonad, kus ei ole ühtegi nakatumist. Miks me ei võiks siis öelda, et näiteks Järva- või Jõgevamaal võivad inimesed kergemalt hingata? Aga see-eest Ida-Virumaal ja Tallinnas on nii-ja-nii palju, olge seal ettevaatlikud! Antud juhul võiks kommunikatsioonis rohkem lähtuda sellest, mida inimene peaks tegema, mitte sellest mida tundma. Inimene ei jaksa olla stressis ja me peame jätkama oma normaalse eluga!

Ma vaatasin Irja Lutsari eilset sotsiaalmeedia postitust, milles ta kirjutas, et teatri- ja kontserdisaalid, kus inimesed vaatavad ning istuvad ja väga oma omavahel ei suhtle, on nakkusoht madal. Mitte ühtegi kollet pole algust saanud kinost, teatrist või kontserdimajas. Ikka on need alguse saanud erinevatelt pidudelt, kus inimestel üksteisega tihe kontakt.