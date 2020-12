Jürgen Ligi: Martin Helme ise tegeleb rahapesureeglite lõdvendamisega!

Jüri Ratasest kui poliitikust pole võimalik rääkida, sest ta ei tegele poliitika tegemise vaid ainult võimu hoidmisega.

Viimase kahe aasta jooksul olete ise ränkade ja isiklike rünnakute alla jäänud. Kuidas see Teid mõjutanud on?

See on lähtunud kahest erakonnast: EKRE-st ja Keskerakonnast. 2018 alustas sellega Keskerakond. Ja teemaks, mis seal salata on rahapesu. Mõeldakse, et sellega saab määrida rahandusministrit ja kui mõeldakse rahandusministrit, siis mõeldakse minu nime peale. See on eneseupitamine minu najal. Ma peaksin uhke olema, et päkapikud saavad end tänu mulle pisut suurematena näidata.

Kuid Keskerakond lasi aastal 2018 käest võimaluse, et Eesti mainet kaitsta. Ratas „lohises kaasa”, tegi mitmemõttelisi vihjeid ja musta töö tegi talle ära Jaanus Karilaid, kes siis sellega mitte kuhugi ei jõudnud, sest selgus, et rahapesureeglid aastal 2018 ja praegu ei ole võrreldavad. Kui ma praegu tagasi vaatan, siis olen mina oma vastutusalaga hästi hakkama saanud ja see, mida mulle üritatakse omistada pole minu vastutusalas mitte kunagi olnud.

Meie valdkonnaks olid seadused ja reeglid ning neid on rahvusvaheliste organisatsioonide poolt tunnustatud kui maailma parimaid. Danske asjale tõmbasime me 2014 joone alla, ehkki meil ei olnud selleks uurimisõigust, kuid me lõpetasime nende äri ära.

Ma olen oma tegevuse üle uhke ja põlgan seltskonda, kes enese upitamiseks Eesti mainet määrib. Mina seda teemat ei karda.

Lihtne Kesknädala ja Uute Uudiste lugeja saab asjast ikka nii aru, et Jürgen Ligi varastas midagi ära ja pani oma taskusse.