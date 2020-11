Joakim Helenius: Eesti pole enam koht kuhu välisinvestor tuleks

Helenius leiab, et Eesti on välisinvesteeringute jaoks minetanud oma endise atraktiivsuse.

Teie elu ja äritegevus on olnud pikalt seotud Eestiga. Kas olete tajunud viimase viie-kuue aasta jooksul muutust siin tegutsevate välismaalastest ettevõtjate suhtumises Eestisse?

Mingil määral kindlasti. Need ajad kui Eesti oli rahvusvahelise ettevõtluse eestkõneleja ja kõik teadsid, et Eesti valitsused seisavad ettevõtjate huvide eest on läbi. Eesti ei eristu enam teistest Euroopa riikidest suurema ettevõtlikkuse sõbralikkuse poolest. Paljud ettevõtted on selle pärast Eestist ära kolinud ja uusi on väga raske siia meelitada. Kindlasti tuleb midagi muuta, kui me tahame, et Eestist kujuneks taas magnet välisinvesteeringutele ja, et Eestit nähtaks riigina, kes soovivad ettevõtjaid enda juurde meelitada.

Praegu see nii ei ole, kuid ei saa öelda, et Eestis oleks ka midagi väga halvasti. Eestist on saanud normaalne Euroopa riik, kuid sellest ei piisa- me oleme liiga väikesed ning liiga vaesed, et sellega rahul olla. Meil on vaja Eestisse tuua kapitali ja ettevõtjaid.

Aga kui te ise peaksite praegu ettevõtjana otsustama kas tulla Eestisse või mitte, siis kuidas talitaksite?

Raske vastata sellisele küsimusele. Olen olnud Eestiga kaua olnud seotud ning minu pere on siin. Minna tooksin muidugi oma ettevõtted siia, sest olen suur Eesti patrioot.

Kui oleksin, aga samasugune välismaine investor, nagu 25 aastat tagasi ja peaksin siin nullist alustama, siis ma arvan, et Eesti pole see riik kuhu välisinvestor tahaks tulla. Eestil pole midagi sellist pakkuda, mis teeks ta ettevõtja jaoks põnevaks. Kui mina siin oma tegevust 1990ndatel alustasin, siis oli teisiti.

Te räägite kaunis eesti keeles, te olete siin kaua elanud, aga teie juured on Soomes. Milliseid reaktsioone tekitas Eestis elavate soomlaste hulgas, aga ka üldisemalt meie põhjanaabrite hulgas möödunud aasta lõpus Mart Helme poolt tehtud skandaalsed väljaütlemised Soome peaministri aadressil?

Soomlased ja eurooplased laiemalt saavad aru, et Eesti on demokraatlik riik ning inimestel võivad olla oma seisukohad. Iga eestlane võib rääkida soome poliitikute kohta seda, mida ise tahab, kui asi ei lähe loomulikult ähvardusteni.