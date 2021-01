Jevgeni Kristafovitš: EKRE suurimaks probleemiks valitsuses oli nende ebakompetentsus

Kristafovitš leiab, et valitsuse vahetumine on positiivne, kuid rõõmustamiseks on vara.

Eestis on viimast kahte aastat kui EKRE on olnud valitsuses võrreldud Trumpi perioodiga USA-s. Kas teie hinnangul võib valitsuse vahetumine tuua kaasa mingi positiivse muutuse ühiskondlikus atmosfääris?

Minu jaoks kõige suurem probleem selle valitsusega oli tema karjuv ebakompetentsus pea kõikides olulistes ühiskonnaelu küsimustes. Põhimõtteliselt see ei saanud kellelegi üllatusena tulla, sest kui enne valimisi EKRE lubas saada Trumpi käest miljard dollarit kaitsevõime edendamiseks või reklaamis oma kõige suurima majanduseksperdina Kersti Krachti, siis oli ju enam-vähem prognoositav, milline see ekspertiis lõppude lõpuks tulla võiks.

Aga ka Kert Kingo, Mart Järvik, ühe päeva minister Marti Kuusik ja mõlemad Helmed ise näitasid ikka ilmekalt, kui palju kahju riigile võib põhjustada selline unistuste meeskond, kui neid tüüri juurde lastakse.

Selles mõttes ma võrdlen EKRE-IKE koalitsiooni koroonaviirusega, mis on muidugi ohtlik, raskesti põetav ja suhteliselt prognoosimatu, aga lõpuks põed läbi ja kui ära ei sure, siis antikehad mõneks ajaks olemas ning saad pool aastat rahulikult hingata. Kui veab, siis saad enne vaktsiini ka. Samas ei tohi ka hiljem unustada hügieenireegleid, seda ka valmistel käies: enne hääletussedeli valimiskasti panemist pese käed korralikult puhtaks ja ohtliku populismi sümptomite ilmnemisel pane kohe mask ette, et rääkimisel sülg teiste peale ei lendaks. Või kõige paremalt istu üldse 14 päeva karantiinis kuni need sümptomid sul kaovad.

Nüüd uue Eesti peaministri ees on sama tähtis väljakutse, naga ka uuel USA presidendil: lõpetada eelmise administratsiooni kõik kahjulikud algatused, üritada kahju hüvitada ja ühiskonda lepitada. Samas Kaja Kallasel on selleks kahjuks oluliselt vähem instrumente, kui Joe Bidenil, kellel on lisaks presidendi kabinetile ka enamus esindajatekojas ja pariteet senatis. Kallasel istub valitsuses kõrval Keskerakond ja see saab olema üks väga suur probleem.