Jaanus Karilaid: Reformierakond ja sotsid on viisakamad, kuid neil pole ideid

Karilaid ennustab Jüri Ratase valitsusele pikka iga.

Riigieelarve vastuvõtmine on riigikogu töös aasta jooksul üks kõige olulisemaid asju üldse. Kas jääte järgmise aasta eelarvega rahule?

Nendes tingimustes, milles eelarve valmis, ehk keset kriisi, võib igati rahule jääda. Ka 55 poolthäält kõnelevad iseenda eest.

Erakorraline pensionitõus puudutab umbes 300 000 inimest. Investeeringud lähevad haiglatesse ja raudteeühendustesse.

Kas Haapsalu inimesed näevad varsti jälle rongi oma kodulinnas?

Kui kõik läheb plaanide kohaselt, siis on realistlik, et see ühendus on nelja aasta pärast valmis. Euroopa Liidult tuleb selleks otstarbeks 34-miljoniline finantseering. Kõige esimesena peaks valmima Turba ja Risti vaheline lõik.

Peale selle investeeritakse näiteks ka jalgpallihallide rajamisse. Eelmisel aastal juba valmis neli jalgpallihalli maakonnakeskustes ning järgmisel aastal ehitatakse veel neli täismõõdus jalgpallihalli. Võimalik, et see annab ühel päeval Eestile võimaluse korrata Islandi edu jalgpalliväljakutel.

Jüri Ratase teise valitsuse ümber on kõva möll käinud. Kuidas hindate teie valitsuse selle aasta tegevust?

See valitsus on olnud väga tegus, kuid EKRE väljaütlemised on seda tegusust paljuski varjanud. Kuid me oleme sellega arvestanud, et EKRE on otseütlemisega ja siiras partner.

Alati tuleb vaadata, millised on alternatiivid. Valitsus võttis vastu otsuse kriisi ajal mitte kärpida ja võtta laenu, ka kohalike omavalitsuste juhid kinnitavad, et selliseid tegutsemisvõimalusi, nagu on kohalikele omavalitsustele loodud sel kevadsuvel pole taasiseseisvunud Eestis nähtud.

Need on reaalsed tõsiasjad, mille poliitilises võitluses on sotsid ja reformierakondlased ning teiselt poolt EKRE ära varjutanud.

Kahest Ratase valitsusest on välja pudenenud veel kolmanda valitsuse jagu liikmeid. Kas võib öelda, et esimeses Ratase valitsuses ei olnud Keskerakond veel valitsuseks valmis ja praeguses valitsuses on samas olukorras EKRE?

Poliitika on pidev õppimisprotsess, ma ei usu, et keegi on peale pikka opositsioonis veedetud aega valitsuses kohe valmis. Aga seda võib võtta ka positiivselt, sest see on poliitilises kultuuris kõrgem tasand kui keegi teeb vea ja eksib, siis võtab poliitilise vastutuse ja astub tagasi. „Voolav vesi” on märksõna, millega tänast poliitilist kultuuri võib iseloomustada.