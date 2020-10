Jaak Valge abielureferendumist: poliitikutel tuleb rahva arvamust arvesse võtta

Valge leiab, et riik ei peaks oma kodanikke alahindama.

Oled olnud otsedemokraatia ja rahvaalgatuse eestkõneleja. Kas loed abielu-teemalise rahvahääletuseni jõudmist veidi ka enda teeneks?

Kui, siis veidi. Olen tõesti kirjutanud otsedemokraatia teemal aastate jooksul tuhat sulge puruks, ning niiviisi ehk ka referendumeid propageerinud, aga mu põhieesmärk on olnud see, et muuta põhiseadust nii, et kodanikud saaksid ise rahvaalgatuse korras referendumeid esile kutsuda.

Abieluteemaline rahvahääletus, mille küsimuseasetus hetkel suuri tolmupilvi tekitab, on ülalt alla esile kutsutav, sest muud võimalust meie seadused ei luba. Aga loomulikult on abieluteemaline rahvahääletus vajalik, ning seda mitte ainult sisu pärast, vaid selle suure eesmärgi kontekstis eelkõige seetõttu, et harjutab kodanikke oma arvamust avaldama. Meil pole ju 17 aastat referendumeid olnud.

Need, mida kritiseeritakse, ei ole ju välja pakutud küsimused. Need on need, mille kohta koalitsioonipoliitikute esindajatest koosnev demokraatia töörühm päris mitteametlikult õiguskantsleri arvamust.

Minu enda senine lemmikküsimus, nagu ka üleeile EPLi ajakirjanikule vastasin, on järgmine: "Kas Eesti Vabariik peaks tunnustama abielu üksnes mehe ja naise liiduna?" Ma ei pea sedagi küsimust muidugi kuulikindlaks, küll aga olen ise kuulikindel selles, et lõpuks sõnastatakse hea küsimus, ning ka selles, et ükspuha kui hoolikalt valitud referendumiküsimus hakkab ikka kõva kriitikat saama. Võib-olla ei olegi see üldse halb, sest kodanikud mõtlevad ka nõndaviisi püstitatud teemale. Hea, sidus ühiskond on see, kus kodanikud oma riigi käekäigule kaasa elavad ja ise otsustamisse panustavad.

Üldise valimisõiguse häda on see, et poliitikutel on lihtsam agiteerida vähemharitud rahvast kui näiteks veenda Tartu Ülikooli rektorit. Kas sa ei karda, et see häda hakkab tulevikus vaevama ka võimalikke rahvahääletusi ja -algatusi kui need peaksid olema sagedasemad?

Jah, eks see, et parim valitseja oleks "valgustatud monarh", kerkib filosofeerivate õllejoojate seltskonnas alatasa üles.... Aga ühele sobib üks ja teisele teine monarh, ning pealegi kaotab see monarh oma "valgustatuse" diktaatori rollis üsna ruttu. Olen veendunud, et referendumitel ja valimistel vallapääsev kollektiivne mõistus elimineerib üksikisikute rumaluse. Lääne demokraatiate edulugu tõestab seda.