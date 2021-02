Igor Gräzin: Reformierakond keerati untsu Andrus Ansipi ajal

Gräzin,kes on üks Reformierakonna asutajatest kuid lahkus sellest erakonnast aastal 2019, ütleb, et on oma endistes võitluskaaslastes pettunud.

Olete olnud poliitikas Laulva revolutsiooni aegadest, kuid peale Reformierakonnast lahkumist 2019 on teie poliitilisest tegevusest olnud vähe kuulda. Kas plaanite veel tagasitulekut?

Nõukogude sarjas „17 kevadist hetke” ütleb Gestapo ülem Müller, et 70 aastat on poliitiku õitseaeg. Ega ma ära tulles uksega ei paugutanud, lihtsalt asjad jooksid nii, et ma ei saanud poliitikas enam edasi olla. Vaatame, mis tulevik toob, ma ei ütle üldsegi „ei”.

2020. aastal oordineeriti teid luteri kirikus diakoniks. Mida see konkreetselt tähendab- olete nüüd abiõpetaja?

Täpsustame, olen Saarte vikaar-diakon. Diakon on aukraad, vaimuliku kõige madalam auaste. Mina armastan öelda, et see on köstri töö. Nagu Julk-Jüri „Kevadest”. Minu ja Julk-Jüri vahe on see, et Julk-Jüri mängis väga hästi orelit, aga mul seda annet ei ole. Kuid kõik mu kolleegid on musikaalsed.

„Vikaar” tähendab seda, et mul ei ole oma kogudust, vaid Saarte vikaariks olemine tähendab, et tegutsen neljas kohas: Saaremaal, Hiiumaal, Muhus ja Ruhnus. Võin ükskõik, kus kohas seal teenida kui selle järele tekib vajadus. Näiteks kui kirikuõpetaja jääb haigeks või lihtsalt soovib, et keegi teine teeniks.

Kui palju te pühapäevastel teenistustel osalete?

Muhu kandis kord kahe-kolme nädala tagant, kuid praegu olen osalenud jumalateenistusel kokku 27 erinevas kirikus. Minu jaoks on see treening, sest liturgia ehk jumalateenistuse kord pole ka lihtsalt niisama. Seal on olemas oma kindel järjekord, mida tehakse ja öeldakse. Et mul kogemus tekiks, siis ma olen käinud erinevates kohtades.

Kõige tähtsam ja erilisem jumalateenistus oli minu jaoks Eesti 100. aastapäeval Otepääl. Seal on muuhulgas pühitsetud sini-must-valge lipp. 24. veebruari hommikul kui kirik on rahvast täis ja Kaitseliit on auvalves, on ikka võimas tunne. Sellist kirikuteenistust enam ei tule.

Teil on selja taga pikk ja edukas akadeemiline karjäär. Miks te poliitikast ära tulles kiriku asemel ülikooli ei läinud?