Evelyn Sepp: praeguses valitsuses pole midagi peale grimasside, poosetamise ja asendustegevuste

Sepp märgib, et tänastel eesti valitsuspoliitikutel jääb kõvasti puudu küpsusest ja vastutustundest.

-Kõrvalt vaadates jääb mulje, et eesti poliitikute tase ja professionaalsus on viimase kümnendiga langenud. Kuidas kommenteerite?

Ma ei hindaks seda professionaalsuse skaalal, vaid aususe ja vastutusvõime omal.

Me teeme siin Eestis kõik - eranditult - poliitikat, sest me oleme selle riigi kodanikud ehk omanikud. Staatus kohustab.

Kuid tegijatel on olemuslik vahe selles, kuidas käitub omanik ja kuidas vasall. Seda tasub endale teadvustada. Omanik ei söö ära seemnekartulit, ei sae oksa enda istumise alt, isegi, kui vaatepilt on korraks uhke, ei vehi tare räästa all tõrvikuga, sest ta jääb ilma mitte ainult enda omast vaid läheb kogu küla ja ta ei aja kaasteelisi külma kätte ega Kanadasse, sest järgmisel hetkel sõltub kõigi edu kõigi ühisest pingutusest.

Miks? Sest staatus kohustab. Omaniku pilt on lai, perspektiiv pikk ja vastutus kohalolus. Teda eristab ebaküpsest laaberdajast ja räuskajast see, et ta mõistab oma tegude ja sõnade tähendust, näeb põhjusel ja tagajärjel seost ja tajub oma rolli selle sidumisel.

Omanik võtab vastutuse ka homse eest, erinevalt neist, kel on pidu ainult täna. Kõik muu on täielik mudru ja mõtetus.

-Kuidas hindate praeguse valitsuse tegevust?

Praegust valitsust ilmestab kibe tõsiasi, et selle ridu ei täida riigimehed ega riiginaised. Ma ei näe seal midagi peale pooside, grimassi ja asendustegevuste.

-Kas tänane valitsus püsib järgmiste riigikogu valimisteni?

Kes on enne näinud rotti, kes ise vabatahtlikult sahvrist ära läheb? Kuni on veel midagi, millega lusti lüüa, nii kaua käib pidu ja laaberdamine edasi.

