Ekspress Meedias asub tööle kommentaariumi toimetaja

"Oleme aastate jooksul palju meie kommentaariumit arendanud. Alates sellest, et oleme debateerima kutsunud kohalikke arvamusliidreid, et meie ajakirjanikud on seal kaasa mõelnud, oleme eraldanud anonüümse ja registreeritud kommentaaride osa ning kõike seda sellepärast, et tervel ühiskonnal oleks võimalus hea tundega aruteludes kaasa lüüa. Ja seda nii, et keegi ei tunneks end solvatuna ega hüljatuna. Tänavu septembris astume järjekordse sammu. Meil on tööl toimetaja, kes valib iga päev välja lood ja teemad, kus peab vajalikuks kaasa lüüa, inimesi ergutada või rahustada, suunata arutelusid mõistlikus suunas ja kui vaja, siis noomib või võtab inimestelt võimaluse kommenteerida. Seda vaid juhul, kui kommentaator astub üle punase joone," lausus Delfi ja Eesti Päevalehe peatoimetaja Urmo Soonvald.

Seni on Ekspress Meedias tööl olnud moderaatorid, kelle ülesanne oli tegeleda sobimatute kommentaaride kustutamise ja süsteemselt sobimatuid kommentaare kirjutanud kommentaatorite blokeerimisega. Nemad jätkavad samuti oma tegevust.

"Elame põneval, aga kahjuks ka närvilisel ja provokatiivsel ajastul. Eelnev toob tihti esile ühiskonna ning inimeste karvasema poole ning me ei saa lubada, et debati, leidlikkuse ja ajaloo mäletamise asemel troonivad lõhestajad ja provokaatorid. Selleks ka palkasime toimetaja, kes suudaks teatud lugude kommentaariumites suunata kõiki kultuursemale ning arutlevamale teele. Ülesanne on raske, kuid samas ka erakordselt põnev ja vastutusrikas. Peame kaitsma oma lugude kangelasi, allikaid, tegijaid ja tellijaid ning kokkuvõttes tervet ühiskonda, et kurjus ning ärategemine ei vallutaks sammhaaval avalikku ruumi," lisas Soonvald.

Ekspress Meedia väljaanded, mis on koondatud veebis Delfi alla, on Eesti Päevaleht, LP, Eesti Ekspress, Maaleht, Maakodu, Kroonika, Pere ja kodu, Anne ja stiil, Eesti Naine TervisPluss, Oma Maitse, RusDelfi.

Esialgu kestab eksperiment kommentaariumi toimetajaga 2 kuud.