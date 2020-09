Eerik-Niiles Kross: pole selge kui palju kontrollib praegu julgeolekuolukorda Valgevene režiim ja kui palju Venemaa

Kross ütleb, et Valgevenes on hetkel kõik lahtine ja vaekauss võib kalduda nii Lukašenka kui ka tema vastaste kasuks.

-Kas Valgevene protestide aktiivsus on viimastel nädalatel siiski languses?

Numbriliselt on tõesti viimastel pühapäevadel olnud vähem rahvast tänavatel, kuid see ei tähenda, et revolutsiooniline situatsioon on lõppenud või revolutsiooni intensiivus on langenud. Arvestades seda kui karmilt meeleavaldusi maha surutakse on rahvas hästi vastu pidanud ning üllatavalt palju inimesi on veel tänavatel. Olukord Valgevenes eskaleerub, aga aeglasel moel.

-Kas Valgevenes on tekkinud patiseis?

Mingil määral küll, kuid pole selge kelle kasuks see olukord laheneb. Kui vägivald meeleavaldajate vastu muutub juba selliseks, et rahvas on tarvis teisi meetodeid kasutama, siis võib-olla, et massiliste meeleavalduste praegune vorm kaob ära või kujuneb ümber. Aga see ei tähenda, et

revolutsioon sellisel moel lõpu saaks. Kõiki pole võimalik vangi panna!

Teooria ütleb seda, et kui umbes viis protsenti elanikkonnast on tänavatel, siis on võimatu meeleavaldusi tavaliste politseiliste meetoditega lõpetada.

-Kas Lukašenka on veel järgmise aasta jaanuaris Valgevene president?

Seda on raske ennustada. Üldse võiks küsida kas Lukašenka enam on Valgevene president. Läänemaailm on asunud seisukohale, et Lukašenka pole legitiimne ja ta ei võitnud valimisi. De facto on ta president, aga ka enamus valgevenelastest ei tunnusta Lukašenkat presidendina. On ilmne, et Valgevene valimistulemusi võltsiti. Nüüd on küsimus, mis edasi saab ja kas Lukašenka leiab mingi viisi, et ennast kas või mingiks lühikeseks ajaks legitimiseerida. Ilma uute valimisteta pole see võimalik.

Küsida võib ka seda kui palju Lukašenka praegu määrab sündmuste käiku Valgevenes. Julgeolekuteenistuste poole pealt on tal palju abilisi ka naaberriigist. Pole selge kuivõrd kontrollib praeguseid julgeolekuoperatsioone Valgevene enda režiim ja kui palju on see koostöö Venemaaga. See on suur küsimus.

