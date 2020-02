Delfi Elamus koondab kokku kõik Ekspress Meedia toimunud ja tulevad üritused

Delfi Elamus koondab edaspidi kokku kõik Ekspress Meedia korraldatavad üritused. Nüüd on võimalus silma peal hoida kõige värskematel üritustel. Digitellijatele on kõikidele üritustele soodushind.

Ekspress Meedia on korraldanud mitmeid edukaid üritusi alates RUJA kontserdist „Eesti muld ja Eesti Ruja“ Tallinna Lauluväljakul ja Arvo Pärdi hittide kontserdist Alexela Kontserdimajas kuni rahvusvaheliste suurte spordiüritusteni: KHL-liiga hokimängud kahel aastal Tondiraba Jäähallis ning korvpalli Euroliiga tippklubi Kaunase Žalgirise vs BC Kalev/Cramo mäng Saku Suurhallis. Lisaks korraldab Delfi Elamus ka erivaldkondade konverentse.

Hea meel on pakkuda emotsioonirikkaid elamusi ka edaspidi, sest tulemas on Arvo Pärdi loomingust lastelaulude kontsert ja koos Erki Pärnoja muusikaga kontsert „Südaöine“. Märtsikuusse mahub ka Baltic e-Commerce Forum 2020 ja aprillis toimub Eesti Ekspressi konverents „Kuidas tõsta ettevõtte väärtust?“. Sotsiaalset vastutust kandes on lisaks tulemas naistevastase vägivalla vastane kontsert „Maarja Missa“ Maria Faustiga ning meie vanemale põlvkonnale Maalehe Eakate Festival Tartus.

Kui Sul on suurepärane ürituse idee ja Sa otsid partnerit, siis võta palun meiega ühendust!

Või kui Sa tahad, et ka Sinu üritus oleks meedias silmapaistev ja laialt kajastatud = teeme koos!

Tutvu suurepäraste üritustega SIIN.