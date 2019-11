DELFI 20 | Täna 20 aastat tagasi: millised pealkirjad meenutavad Delfi ajaloo esimest uudispäeva?

"Infotehnoloogia kolledž rajatakse tõenäoliselt Tallinna, kuid projekti maksumus ja finantseerimine on jätkuvalt lahtine. Kolledži rajamise töörühma juhtiv haridusminister Tõnis Lukas loodab, et asutatavas koolis alustatakse õppetööd juba järgmisel sügisel. Kõrgtasemel infotehnoloogide nappus ähvardab tänapäevase tootmise arengut, põhjendas Lukas uue valdkonna õppeasutuse vajalikkust. "Põud on infotehnoloogia spetsialistide järele ka mujal, mitte ainult meil," lisas Lukas."

Esimene kursus IT-kolledžis alustaski 1. septembril 2000. Nappus kõrgtasemel infotehnoloogide järele valitseb nii Eestis kui ka mujal siiski endiselt.

Valitsus kehtestas uuest aastast alampalgaks 1400 krooni

"Valitsus kehtestas teisipäeval palga alammääraks uuest aastast 1400 krooni kuus. Valitsuse otsus tugines Tööandjate ja Tööstuse Keskliidu, valitsuse ja Ametiühingute Keskliidu vahel septembris sõlmitud kokkuleppele. Sama kokkulepe sisaldab ka maksuvaba tulu määra tõstmist 800 kroonini kuus, kuid selle peab kinnitama riigikogu."

Täna on Eestis miinimumpalk 540 eurot (8449 krooni).

BRC rajab Tallinna Baltimaade suurima automüügikeskuse

"Hansa Capitali gruppi kuuluv OÜ Balti Realiseerimiskeskus (BRC) ehitab Tallinna Baltimaade suurima automüügikeskuse, mille sisepinnale mahub 136 ja väliplatsile 300 sõidukit. BRC uus müügikeskus tuleb Tallinna Paldiski maantee ja Tähetorni tänava ristmiku lähedale, kirjutab Äripäev."

Disney plaanib kõigi aegade suurima eelarvega filmi

"Jerry Bruckheimer on saanud Disneylt loa alustada tööd kõigi aegade kalleima eelarvega filmi kallal. "Pearl Harbouri" plaanitav eelarve on 145 miljonit dollarit."

Tänaseks teame, et film läks tegelikult maksma 139 miljonit dollarit ja teenis hoolimata keskpärastest vastukajadest tulu 449 miljonit dollarit. Tänaseks on maailma kalleim film "Kariibi mere piraadid: võõrastel vetel", mis valmis 2011. aastal 385 miljoni dollari eest.

Vene välisministeeriumi ärritas Eesti toetus Tšetšeeniale