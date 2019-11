DELFI 20 | "Interneti värav, mida meeleldi kutsutakse portaaliks" ehk kuidas kajastasid ajalehed Delfi sündi?

Ajastu hõngu näitab ehk seegi, et autor peab artiklit alustama sellega, et tutvustab lehelugejatele internetimaailma termineid: "Internetisirvijatel on avalehekülg, millega me alustame internetis tuhnimist iga kord, kui programmi käivitame. Avalehekülg on meie interneti värav, mida meeleldi kutsutakse portaaliks - kauniks ja suureks väravaks."

"Online on surnud, elagu Delfi!" jätkab Pajula, kirjeldades online.ee portaali kohale delfi.ee tekkimist. Ta juhib tähelepanu, et käivitamishetkel pole "uut portaali vanast heast Online.ee-st praktiliselt võimalik eristada" ning resümeerib: "Ja ometi on MicroLink taas oma konkurentidele ära teinud - kogu Baltikumi hõlmav firma ja ühenimeline portaal sündis just neil esimesena."

Delfi, Eesti populaarseim uudisteportaal tähistab laupäeval 20. sünnipäeva - Delfi läks esmakordselt eetrisse 23. novembril 1999 täpselt kell 10.30. Viis aastat hiljem müüs MicroLink portaali 81 miljoni krooni eest investeerimisfirmale Texas Pacific Group, kellelt omakorda ostis AS Ekspress Grupp 54,1 miljoni euroga Delfi Grupi 2007. aastal.

Liiguta nooltega joont pildil ning võrdle, milline on tänapäevane Delfi avaleht võrreldes 2000. aasta veebruaris eetris olnud paari kuu vanuse portaaliga: