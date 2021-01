Anti Poolamets: EKRE hoidub opositsioonis riigikogu mainet kahjustamast

Näib, et kui muud meetodid, sealhulgas obstruktsioon, läbi kukkusid, pidi kastanid tulest välja tooma kaitsepolitsei ja Riigiprokuratuur, ajastades valitsuskriisi tekitava korruptsioonisüüdistuse päevale enne rahvahääletuse otsuse langetamist. Kui see vastab tõele, siis on Jaak Valge arvates tegemist mitte koalitsiooni vahetumisega ehk võimupöördega, vaid eriteenistuste tugi või nõue valitsuse vahetuseks tähendab riigipööret.

Keskerakond on teinud kavala poliittehnoloogilise manöövri peaministri tagasiastumisega, saavutades kaks ühes – loobumise koalitsioonileppes lubatud referendumist ja välismaalaste seaduse muutmisest ning avalikkusele selle kui eetiliselt küllaldase sammu esitlemisega, et täie hooga valitsuses jätkata.

Paljud EKRE liikmed samastavad erakonda 1930ndate vapside liikumisega. Kas te ei karda, et olete kordamas vapside vigu, kuna isiklikud rünnakud teiste erakondade juhtide suhtes välistavad tulevikus võimule pääsemise?

Tõerääkimine ja korruptsiooni kritiseerimine toob vaenlasi. Jaak Valge on põhjalikult lahti kirjutanud, kuidas 1920ndate suurkorruptsioon mõjutas hilisemaid sündmusi. Vabadussõjalased ei olnud nõus Laidoneri kahtlaste võlgade kustutamise ning muude põhjuste tõttu teda enda presidendikandidaadiks võtma. Hirm valimiskaotuse ja korruptsioonisüüdistuste ees viis Laidoneri Pätsi leeri.

Kui vastab tõele, et EKRE soovimatus korruptsioonisüüdistuste all oleva Mailis Repsi ametisse jäämist toetada viis ahelreaktsioonina valitsuse lagunemiseni, siis järelikult on korruptsioon jätkuvalt eesti poliitika liikumapanev jõud. 1930ndatega võib tuua paralleele ka jõustruktuuride poliitikasse sekkumise osas. EKRE toetajate hulgas on vähe neid, kes usuvad, et korruptsioonisüüdistuste avalikustamine just päev enne rahvahääletuse otsust oli juhuslik.