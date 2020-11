VIDEOÜLEVAADE | Võltsimine? Suur pettus? USA valimisi saadavad teravad süüdistused Oliver Tsupsman Montaaž Laura Kalam Toimetaja Video: Georg Madis Puhm

Paar Donald Trumpi soosinud võtmeosariiki on viimasel hetkel värvunud siniseks ehk andnud oma hääled Joe Bidenile. Seetõttu on mitmes osariigis Trumpi toetajad nõudnud lausa häälte lugemise peatamist. Trump ise nõuab häälte üle lugemist. Kas seda saab teha ja kas see muudaks midagi? Nii ja naa.