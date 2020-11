VIDEOREPORTAAŽ FLORIDAST | Delfi ja EPL käisid kahe eestlasega pidulikult valimas. Vaata, kuidas nad olulises osariigis hääletasid!

On teisipäeva, 3. novembri hommik ja Floridas paistab tähtsa päeva puhul kena päike. Juba varahommikul on kaks kohalikku eestlast pannud end pidulikuks päevaks valmis, sest on vaja minna oma häält andma.

Delfi ja EPL-i kohapeal viibivad ajakirjanikud tegid selle tähtsa teekonna kaasa. Siinsetel valimistel tuleb otsustada lisaks presidendile mitmete teiste valitavate ametimeeste üle. Ka küsitakse valijate arvamusi erinevates küsiustes.

Kuidas viiakse end kurssi, kelle poolt hääletada? Kaua valimine aega võttis ja mismoodi kaks Florida eestlasest daami hääletasid, vaata videoreportaažist!

Florida on äärmiselt tähtis osariik, mille üle on toimunud presidendikandidaatide Donald Trumpi ja Joe Bideni vahel kõva rebimine. Siin on nende vahe küsitluste järgi vaid paari protsendine ja tänasest päevast sõltub kumb jääb peale. Ja kuna Florida kaal on ka suur lõpliku võitja selgitamisel, siis võib selle tulemuse selgumisest ka lugeda märke, kuhu poole kaalukausid kalduvad.