VIDEO | Koroonaviirusesse nakatunud Donald Trump toimetati haiglasse

Trump teatas ööl vastu reedet, et asus koos abikaasaga kolmapäeva õhtul Valgesse Majja karantiini, sest neil avaldusid koroonaviiruse "kergemad sümptomid". Tehtud test tuvastas mõlemal viirusesse nakatumise, vahendab BBC.

Valge Maja teatel on president Trump "väsinud, aga endiselt heas meeleolus". "Ta on kogu päeva tööd teinud," teatas pressiteenistus reedel. "Arsti ja meditsiiniekspertide soovitusel jätkab president ettevaatuse huvides mõned päevad tööd Walter Reedi nimelises armee meditsiinikeskuses."

Teadaolevalt on riigipeal ka kergem palavik.

Kui Trump peaks ametikohustuste täitmiseks jääma liialt haigeks, võib ta USA põhiseaduse järgi anda ajutiselt võimu üle asepresident Mike Pence'ile.

Trump tegi vahetult enne haiglasse suundumist ka video, mis avaldati tema Twitteri kontol. "Ma soovin kõiki tänada tohutu toetuse eest. Ma lähen Walter Reedi haiglasse," ütles Trump Valges Majas püsti seistes. "Ma arvan, et mul läheb väga hästi. Aga me teeme kindlaks, et asjad lahenevad."

Ta lisas, et "esileedil läheb väga hästi".