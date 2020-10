VIDEO | Koroonanegatiivseks kuulutatud Trump lubas kampaaniaüritusel Floridas kõigile suure rasvase musi anda

„Ma tegin selle läbi ja nüüd nad ütlevad, et ma olen immuunne,” kuulutas Trump Orlando lähedal Sanfordis oma poolehoidjatele, vahendab AFP. „Ma tunnen ennast nii tugevana. Ma kõnnin sinna sisse, ma suudlen kõiki selles publikus. Ma suudlen mehi ja kauneid naisi, lihtsalt annan teile suure rasvase musi.”

Trumpi arstid teatasid, et tema testid on olnud negatiivsed ja ta ei ole enam nakkusohtlik. Väide, et ta on immuunne, ei ole kinnitatud.

Trumpi tunnises kõnes Floridas puudutati kõiki klassikalisi teemasid. Trump ründas vihaselt „kõverat” Hillary Clintonit ja „korrumpeerunud” ajakirjandust ning hoiatas „radikaalsete vasakpoolsete” ja „sotsialistliku luupainaja” eest.

Trump rääkis ka oma vastaskandidaadist Joe Bidenist, keda nimetas „uniseks Joeks”, ja väitis, et Bideni kampaaniaüritusele „ei ilmunud kohale praktiliselt keegi”.

Erinevalt Trumpist on Biden järginud tervisealaseid juhtnööre ja tema kampaaniaüritustel on hoitud sotsiaalset distantsi, mis on teravas kontrastis Trumpi tihedalt kokkusurutud enamasti maskideta rahvahulgaga.

„Oi, mulle meeldib Florida,” kuulutas Trump. See osariik võib 3. novembri presidendivalimistel otsustavat rolli mängida.

Küsitluste numbritele, mis näitavad, et ta jääb Bidenist selgelt maha, Trump tähtsust ei omistanud: „Neli aastat tagasi oli meil sama asi. Me kaotame Florida, ütlesid nad neli aastat tagasi. 22 päeva pärast võidame me selles osariigis, me võidame veel neli aastat Valges Majas!”

Trump kiitis ka oma ülemkohtu kohtuniku kandidaati Amy Coney Barrettit.

Vabariiklaste kontrolli all olev senat alustas 48-aastase Barretti kuulamisi. Tema ametisse kinnitamine, milles ei ole erilist kahtlust, kallutab ülemkohtu kindlalt paremale, võimalik, et aastakümneteks.

„Temast saab fantastiline USA ülemkohtu kohtunik,” ütles Trump. „Kes oleks arvanud, et me oleme number kolme juures, teate?” küsis Trump, viidates sellele, et on juba kaks kohtunikku ametisse nimetanud.

Enne 74-aastase Trumpi lendu Floridasse teatas tema ihuarst Sean Conley, et tema test on nüüd negatiivne ja ta ei kujuta endast nakatumisohtu. Conley ütles seda järjestikuste kiirtestide ja muude tervisemõõdikute alusel.