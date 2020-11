USA valimiste üheks peamiseks võitjaks tõotab saada Trumpist vabanev vabariiklaste ladvik

Delfi stuudios lahkavad valimisnädalat ajakirjanikud Krister Paris, Indrek Lepik ja Kaarel Kressa.

Lepik tõdes, et valimise keskne küsimus polnud USA valijate jaoks selline, nagu paljud ajakirjanikud neilt ootasid. „Paistab, et valimised siiski ei olnud referendum selle üle, kuidas Trump on koroonakriisiga hakkama saanud,” ütles Lepik. Paris osutas ka lävepakuküsitlustele, kus valijate käest küsiti olulise teemade kohta. „Ikkagi oli valijale kõige tähtsam tema enda rahakott ja heaolu,” ütles Paris. „Kusjuures kõik muu, nagu immigratsioon ja väärtusküsimused, oli hoopis tagapool. Aga kui mõelda, et aasta 2019 oli USA majandusele töökohtade mõttes üks parimaid, siis võiks öelda, et kui koroonakriisi poleks olnud, oleks võinud Trump puhtalt majanduse najal lõppjaama ratsutada.”

Kressa märkis, et Bideni ülinapist edust rääkinud analüüsid paistavad häältelugemise käigus ajale jalgu jäävat. „Kui praegused trendid jätkuvad, siis ta võidab kaheksast võtmeosariigis viies,” ütles Kressa. „Kuidas see on napp võit, kui ta on juba praegu kogunud rohkem hääli kui ükski teine president USA ajaloos?” Lepik lisas, et tasavägiseks saab kindlasti nimetada 2016. aasta valimisi. „Kui vaadata, mis Trumpile valijameeste kogus edu tagas, siis otsustas ju 77 000 häält Wisconsinis, Michiganis ja Pennsylvanias.”

Ajakirjanikud olid ühel meelel, et Bideni võidu üle võib rahulolu üle tunda ka vabariiklaste ladvik eesotsas Mitch McConnelliga, kelle juhitud vabariiklased säilitavad esialgu senatis enamuse. „Kui Bush pidi end 2000. aastal kaitsma Florida kohtuvaidluses, siis oli tema taga kogu vabariiklaste ladvik ja parimad juristid, kellest kolm on praegu tõusnud ülemkohtunikuks,” meenutas Kressa. „Aga kes esindab Trumpi praegu?”

Lepiku sõnul aitavad Trumpi perekonna praegused ärritunud kommentaarid rõhutada tõika, et vabariiklaste parteieliit pole kunagi Trumpist vaimustuses olnud. „Lihtsalt, kui sul on nii populaarne kandidaat, siis sa ei saa endale lubada, et sa end temast distantseerid,” ütles Lepik. „Aga kohe, kui Trumpist saab kaotaja, siis vabariiklased ta hülgavad. Ja seda on avalikest reaktsioonidest näha. Senaator Lindsay Graham on juba kolm päeva vait olnud.”